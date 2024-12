Honor Pad X9 to udany tablet. Właśnie zadebiutowała jego wersja „Pro”

Honor Pad X9 Pro pojawił się na chińskim rynku. Owszem nie jest to tablet, który zachwyca mocą, ale może być świetną propozycją w przystępnej cenie.

Honor Pad X9 Pro – specyfikacja

Zanim przejdziemy do bohatera tego tekstu, to wypada wspomnieć o modelu Honor Pad X9. Zadebiutował on w 2023 roku, ale na polski rynek trafił w 2024 roku, okazując się jedną z ciekawszych propozycji wśród tabletów do 1000 złotych. W naszej recenzji otrzymał on 8 na 10 możliwych punktów, co jest zdecydowanie dobrym wynikiem.

Patrząc na to, co oferuje podstawowy model, śmiem podejrzewać, że Honor Pad X9 Pro był wyczekiwany przez niemałą grupę potencjalnych klientów. Zobaczmy więc, co oferuje ten tablet. Mamy do czynienia z urządzeniem wyposażonym w 11,5-calowy ekran LCD 2K (2000 x 1000 pikseli) o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Jeśli chodzi o maksymalną jasność, to wynosi ona do 400 nitów.

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 685, któremu – zależnie od wybranej konfiguracji – towarzyszy 6 lub 8 GB RAM. Użytkownik pliki może przechowywać na 128 lub 256 GB przestrzeni. Nie zabrakło zestawu aparatów – ten umieszczony z tyłu ma 8 Mpix, ten z przodu to 5 Mpix. Tablet otrzymał cztery głośniki, narzędzia kontroli rodzicielskiej, a także możliwość wyświetlania treści z ekranów sparowych smartfonów.

Na pokładzie znalazł się akumulator o pojemności 8300 mAh, którego można ładować z mocą 35 W (poprzez złącze USB Type-C). Mamy jeszcze Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1. Tablet działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką MagicOS 9.0, a także mamy zestaw funkcji AI. To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 267,3 x 167,4 x 6,77 mm. Honor Pad X9 Pro waży 457 g.

Na ile został wyceniony Honor Pad X9 Pro?

Honor Pad X9 Pro na rynku chińskim startuje od 1099 juanów (6/128 GB), co w przeliczeniu daje około 620 złotych. Z kolei za wariant 8/128 GB trzeba w Chinach zapłacić 1199 juanów (około 680 złotych), a za wersję 8/256 GB 1499 juanów (około 850 złotych).

W Państwie Środka tablet obecnie oferowany jest w przedsprzedaży, a w sprzedaży ma pojawić się 10 stycznia 2025 roku. Pozostaje trzymać kciuki, że na jego debiut w Polsce nie będziemy musieli długo czekać.