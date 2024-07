Premiera OnePlus Watch 2R i Nord Buds 3 Pro. Miks zmian i sprawdzonych rozwiązań

OnePlus zaserwował nam dzisiaj prawdziwy festiwal nowości. 16 lipca poznaliśmy specyfikację i cenę nie tylko nowego smartfona OnePlus Nord 4 i tabletu OnePlus Pad 2 – wiemy już też, czego spodziewać się po nowych słuchawkach Nord Buds 3 Pro oraz smartwatchu Watch 2R.

Specyfikacja OnePlus Nord Buds 3 Pro

Zacznijmy od najmniejszej świeżynki w gamie, czyli słuchawek OnePlus Nord Buds 3 Pro. Jakie nowości przygotował dla nas OnePlus w tych bezprzewodowych słuchawkach TWS?

Podstawą każdego zestawu grającego są przetworniki. W tym przypadku producent zdecydował się na średnicę 12,4 mm i wykorzystanie TPU oraz tytanu jako materiałów na membranę.

OnePlus Nord Buds 3 Pro (Źródło: producent)

Przede wszystkim hybrydowe ANC to teraz prawdziwy wygłuszacz otoczenia – poziom redukcji szumów sięga 49 decybeli. Ponadto algorytm poprawiający niskie tony, BassWave, wyewoluował w tym modelu do wersji 2.0, co powinno przełożyć się na bardziej mięsiste granie. Dzięki obecności Smart Noise Cancellation, słuchawki same dobiorą odpowiedni tryb redukcji szumów w zależności od panujących warunków, a Crystal Clear Call zadba o to, aby jakość połączeń stała na jak najwyższym poziomie.

OnePlus Nord Buds 3 Pro (Źródło: producent)

W urządzeniu z „Pro” w nazwie nie mogło także zabraknąć dostępu do Bluetooth 5.4. Co się tyczy czasu pracy, firma obiecuje, że OnePlus Nord Buds 3 Pro są w stanie grać do 12 godzin (z wyłączonym ANC), a w połączeniu z ładowaniem za pomocą etui – do 44 godzin. Wizyta w mobilnej ładowarce na 10 minut wydłuży czas grania o kolejne 11 godzin. Każda ze słuchawek waży 4,4 grama, a cały zestaw dostępny jest w dwóch kolorach – czarnym oraz zielonym.

Cena OnePlus Nord Buds 3 Pro wynosi 399 złotych.

OnePlus Nord Buds 3 Pro (Źródło: producent)

Czego oczekiwać po OnePlus Watch 2R?

Część z Was może w tej chwili pomyśleć „chwila, moment, przecież już w tym roku widziałem premierę OnePlus Watch 2 i kupiłem go całkiem niedawno. Czy to oznacza, że jeśli chcę mieć najnowszy smartwatch tego producenta to znowu muszę wydać trochę pieniędzy?”. Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi – nie do końca. Dłuższe wytłumaczenie czeka na Was niżej.

OnePlus Watch 2R (Źródło: producent)

To prawda – OnePlus Watch 2 zadebiutował na rynku w lutym 2024 roku. Nie oznacza to jednak, że wersja z „R” na końcu jest jakimś gamechangerem. Wewnątrz korpusu mamy do czynienia z bardzo podobną konstrukcją. Jest to więc zegarek oparty na architekturze Dual-Engine. Jej sercem są dwa chipsety – Snapdragon W5 oraz BES2700 MCU, pomiędzy którymi smartwatch jest się w stanie płynnie przełączać, optymalizując tym samym czas pracy – w trybie inteligentnym czas na zdjęcie i naładowanie zegarka może nastąpić po ok. 100 godzinach i trwa ok. 60 minut, jeżeli doprowadzimy procentowy stan akumulatora do jednocyfrowej wartości.

OnePlus Watch 2R (Źródło: producent)

Podobnie jak zaprezentowany na początku roku Watch 2, model Watch 2R również pracuje pod kontrolą Google Wear OS 4.0 w połączeniu z RTOS. Nowością ma być natomiast zaktualizowana aplikacja OHealth, która pozwala użytkownikowi na śledzenie aktywności fizycznej. Pomaga w tym dostęp do ponad 100 różnych trybów sportowych oraz analiza samopoczucia, oparta na sprawdzaniu parametrów snu oraz zmienności tętna (HRV).

OnePlus Watch 2R to także wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala, 2 GB RAM-u plus 32 GB pamięci wbudowanej oraz odporność na poziomie ATM 5 i IP68. Gdzie zatem znaczące różnice, zapytacie?

Otóż Watch 2R wykonano w 25% z aluminium, dzięki czemu jego masa względem poprzednika zmalała z 49 do 37 gramów. Jak sami widzicie – producent zaserwował miłą ewolucję, która przekona do smartwatcha tych, których odstraszała masa bazowej wersji.

OnePlus Watch 2R jest dostępny w Polsce w dwóch kolorach – szarym i zielonym. Zegarek możecie zamówić do 4 sierpnia w obniżonej cenie, wynoszącej 999 złotych m.in. w x-kom oraz Media Expert. Standardowa cena będzie wynosić 1099 złotych.

(To linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!)