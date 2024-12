Czym jest AI TOP? I dlaczego możesz chcieć to mieć?

Artykuł sponsorowany

Już nie tylko zaawansowani użytkownicy korzystają na co dzień z narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji. Stała się ona wszechobecna i tak przystępna, że sporo z niej dla siebie potrafią wykrzesać zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Ci pierwsi coraz śmielej próbują swoich sił w samodzielnym szkoleniu modeli AI. To jest wyższy poziom wtajemniczenia. Gigabyte nowymi płytami głównymi Z890 z dopiskiem AI TOP sprawia, że dużo łatwiej jest się na niego wdrapać.

Co to jest AI TOP? Pomysł firmy Gigabyte na sztuczną inteligencję

Drzwi do tego świata szeroko otwiera pakiet AI TOP, dostępny w wybranych płytach głównych Gigabyte Z890 Aorus. To wielowarstwowe rozwiązanie, umożliwiające szkolenie lokalnych modeli sztucznej inteligencji – równocześnie w sposób efektywny, jak i wygodny oraz intuicyjny. Nieważne, czy potrzebujesz tego do własnego użytku, do pracy czy też jest to projekt edukacyjny.

Na rozwiązanie składają się dwa elementy: oprogramowanie AI TOP Utility oraz linia podzespołów AI TOP Hardware, w skład której wchodzą właśnie nowe płyty główne Gigabyte Z890 Aorus.

AI TOP Utility – czyli programowa połowa rozwiązania – cechuje się przyjaznym interfejsem, w którym nietrudno się połapać. Nie bez znaczenia jest też to, że w każdej chwili możesz podejrzeć postępy szkolenia, dzięki funkcji monitorowania w czasie rzeczywistym. Na bieżąco możesz też obserwować status sprzętu: procesora, karty graficznej czy pamięci – za pośrednictwem wizualnego pulpitu nawigacyjnego.

AI TOP Utility (źródło: Gigabyte)

Elastyczność przede wszystkim

Jeśli jesteś profesjonalistą, docenisz rozbudowane opcje i niemal nieograniczone możliwości. Z myślą o amatorach zaś firma Gigabyte postarała się o obsługę najpopularniejszych modeli o otwartym kodzie, dzięki czemu do rozpoczęcia własnego projektu AI nie trzeba mieć żadnych umiejętności związanych z kodowaniem i programowym rozwojem sztucznej inteligencji. Wśród obsługiwanych modeli znajdują się Llama, Qwen i DeekSeek.

W zależności od poziomu umiejętności, ale też konkretnych potrzeb, możesz dostroić szkolenie, wybierając jeden z kilku trybów. Wśród nich znajduje się na przykład taki, w którym priorytetem jest szybkość, na przeciwległym końcu natomiast jest tryb wysokiej precyzji, który potrzebuje trochę więcej czasu, ale jest w stanie za to dobrze odpłacić.

Na tym elastyczność wciąż się nie kończy, bo ostatecznie w AI TOP to Ty kontrolujesz sytuację. Szkolenie możesz rozpocząć od zaraz, ale też zaplanować je na dowolny inny moment. W ten sposób na przykład uwolnisz moc obliczeniową, gdy jest Ci potrzebna do wykonywania innych zadań, albo też wykorzystasz nocną taryfę energetyczną, by trening sztucznej inteligencji nie odbił się zbyt mocno na domowym budżecie.

W AI TOP nie ogranicza Cię także rozmiar pamięci VRAM, ponieważ istnieje możliwość przeniesienia danych do pamięci systemowej, a nawet wprost na nośnik SSD. Obok przyjazności i elastyczności, rozwiązanie cechuje się też wysokim poziomem prywatności i bezpieczeństwa. I to na każdym etapie: od inicjalizacji, przez tworzenie zbiorów danych i optymalizację, po walidację.

Jedna uwaga: AI TOP Utility działa tylko pod Linuxem. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz go specjalnie instalować, bo zupełnie wystarczy WSL, uruchomiony w obrębie systemu Windows 11.

AI TOP Hardware – czyli sprzęt pozwalający uwolnić potencjał sztucznej inteligencji

Jednak sfera programowa AI TOP byłaby niczym bez sfery sprzętowej. Podzespoły Gigabyte AI TOP zostały zoptymalizowane pod kątem wydajności energetycznej i zaprojektowane tak, by zapewniać trwałość i niezawodność pod dużymi obciążeniami treningowymi. Charakterystyczną cechą dla tej serii jest również możliwość bezproblemowego upgradowania komponentów. Elastyczność pod kątem przyszłych aktualizacji sprawia, że jest to rozwiązanie na lata.

AI TOP Hardware (źródło: Gigabyte)

Wreszcie: liczba, której nie można pominąć, to 236B – nawet o tylu parametrach modele językowe obsługuje AI TOP.

Na rodzinę Gigabyte AI TOP składają się karty graficzne z serii GeForce RTX i Radeon PRO, nośniki SSD z serii 100E, zasilacze oraz płyty główne. Na czele tych ostatnich stoi najnowsza linia Z890 Aorus, dostępna w dwóch wariantach: Xtreme oraz Master.

Takie są płyty główne Gigabyte Z890 Aorus AI TOP

Płyty główne Gigabyte Z890 Aorus AI TOP stanowią solidną bazę pod komputery przeznaczone do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Szczególnie wariant Xtreme, oferujący szybsze opcje łączności oraz bardziej zaawansowany moduł zarządzający dystrybucją napięć (VRM).

Gigabyte Z890 Aorus Master AI TOP (fot. Gigabyte) Gigabyte Z890 Aorus Xtreme AI TOP (fot. Gigabyte)

W obu modelach masz do swojej dyspozycji sloty PCIe 5.0 x16 i x4 oraz porty Thunderbolt, a także 10-gigabitowe złącze LAN i moduł Wi-Fi 7. Możesz oczywiście liczyć na pełną kompatybilność z procesorami Intel Core Ultra (Series 2) oraz dwukanałową pamięcią DDR5.

Aby eksperymenty związane ze sztuczną inteligencją przebiegały płynnie i bez niemiłych niespodzianek, płyty główne zostały wyposażone w technologię utrzymywania stabilnego zasilania, a wieloelementowe układy chłodzenia dbają o właściwe zarządzanie temperaturą.

W porównaniu do standardowych płyt głównych, Z890 wyróżniają się właśnie obecnością komponentów rozwiązania AI TOP, dzięki czemu wykazują większy potencjał pod kątem sztucznej inteligencji – zarówno w kontekście sprzętu, jak i oprogramowania.

Gigabyte Z890 Aorus AI TOP (fot. Gigabyte)

Dlaczego warto wybrać AI TOP?

Nad AI TOP Gigabyte pracuje wraz z ekspertami z takich firm jak Intel, AMD czy NVIDIA. Kompatybilność z ich technologiami, a także pełen pakiet dobrze współpracujących ze sobą podzespołów to niektóre powody, dla których warto postawić właśnie na to rozwiązanie.

Najważniejsze w tym wszystkim są elastyczność i optymalizacja pod kątem sztucznej inteligencji, a zarazem przyjazny interfejs i szereg funkcji ułatwiających rozwijanie własnych projektów. Dzięki temu możesz osiągnąć wiele, niezależnie od tego, z jakiego poziomu startujesz.

