Teraz wysoką jakość dźwięku mogą zapewnić nawet tanie smartfony

Cała masa osób nie wyobraża sobie podróży do pracy, szkoły czy nawet spaceru lub wyjścia na zakupy bez słuchawek bezprzewodowych w uszach. Działanie tych urządzeń nie byłoby możliwe bez technologii Bluetooth oraz kodeków, dzięki którym muzyka może być przesyłana na słuchawki ze smartfona. Teraz dzięki Qualcommowi wysoką jakość dźwięku będą mogły zapewnić nawet budżetowe smartfony.

Kodek – bez niego słuchanie byłoby niemożliwe

Można powiedzieć, że już od wielu lat mobilne audio przechodzi bezprzewodową rewolucję. Coraz częściej producenci usuwają ze smartfonów złącza audio 3,5 mm. W takiej sytuacji transmisja Bluetooth staje się coraz bardziej popularna. Inżynierowie wciąż rozwijają kodeki, próbując rekompensować i minimalizować wszelkie niedociągnięcia związane z bezprzewodową transmisją danych.

Kodowanie i dekodowanie cyfrowych strumieni danych to działanie możliwe dzięki kodekowi. Jest to oprogramowanie, które zmienia właściwości danych tak, by mogły one zostać przesłane bezprzewodowo. Aby to działało, musi być zgodne z oboma urządzeniami – zarówno wysyłającym, jak i odbierającym strumień danych.

Kodeki stosowane obecnie wykorzystują stratne algorytmy kompresji. Oznacza to, że w trakcie dekodowania niektóre dane są utracone, ponieważ algorytm uznał je za najmniej istotne. Zazwyczaj dotyczy to skrajnych części pasma i elementów przekazu muzycznego, których ludzkie ucho nie byłoby w stanie wychwycić bądź też są one „ukryte” pod głośniejszymi dźwiękami.

Najpopularniejszym obecnie kodekiem transmisji audio przez Bluetooth jest Subband Coding (SBC), który jest wykorzystywany domyślnie we wszystkich urządzeniach wspierających bezprzewodową transmisję audio. Kodek umożliwia transmisję z prędkością do 328 kbps, czyli jakości plików mp3. Sprawia to, że dźwięk przesłany na słuchawki nie będzie cechował się wysoką jakością oraz dynamiką.

Qualcomm poprawi jakość dźwięku w smartfonach. W jaki sposób?

Kodeki audio firmy Qualcomm, czyli aptX oraz aptX HD, do tej pory nie były wykorzystywane przez producentów zbyt często, szczególnie w najtańszych urządzeniach, ponieważ do ich użycia koniecznie było opłacenie licencji. Teraz jednak pojawiły się informację, że ten stan rzeczy ma się zmienić. Firma poinformowała, że znosi część opłat licencyjnych za korzystanie z jej kodeków.

W praktyce oznacza to, że producenci smartfonów z Androidem mogą implementować obsługę aptX i aptX HD bez opłat licencyjnych dla firmy Qualcomm. Nowe kodeki mają stać się częścią AOSP, czyli otwartoźródłowego systemu operacyjnego będącego fundamentem Androida. Warto podkreślić, że z opłat nie zostają zwolnieni producenci urządzeń odbiorczych, czyli słuchawek lub głośników Bluetooth. Producenci tych urządzeń nadal będą musieli płacić Qualcommowi za obsługę dźwięku w tym formacie.

Decyzja Qualcomma powinna pozytywnie przełożyć się na wzrost popularności kodeków aptX i aptX HD. Jeśli ich obsługa pojawi się w większej liczbie smartfonów, to również producenci sprzętu audio będą chętniej opłacać licencje, by ich urządzenia były kompatybilne z większością urządzeń z Androidem. Można powiedzieć, że jest to sytuacja win-win zarówno dla użytkowników, jak i dla Qualcomma.