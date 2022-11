Nowy OnePlus spodoba się fanom fotografii

Jedni chcą smartfony do mobilnego grania, inni szukają długiej pracy na baterii. Patrząc na kierunek, jaki obrał OnePlus w swoim przyszłorocznym urządzeniu, firma chce przyciągnąć fanów robienia zdjęć.

OnePlus Nord CE 3 – pierwsze informacje

W ostatnich miesiącach chiński producent rozpieszczał głównie klientów, szukających propozycji z wyższej półki, bowiem wprowadził na rynek modele OnePlus 10 Pro, 10R czy OnePlus 10T, który w sierpniu przetestowała dla was Kasia. Po drugiej stronie oceanu fani marki mogli skusić się jeszcze na taniego OnePlus Nord N300. Na środkowej półce na razie cisza, ale może się to wkrótce zmienić, dzięki premierze następcy modelu OnePlus Nord CE 2.

OnePlus Nord CE 3 będzie w kilku aspektach bardzo podobny do ostatniego produktu z serii Nord, modelu CE 2 Lite 5G. Tak przynajmniej wynika z przedpremierowych doniesień, którymi podzielił się portal GadgetGang z pomocą Steve’a, informatora prowadzącego profil OnLeaks na Twitterze. Czego zatem możemy się spodziewać po Nordzie z trójką z tyłu?

Ostatni z rodziny OnePlus Nord, model CE 2 Lite 5G, trafił na rynek w kwietniu 2022 roku (Źródło: OnePlus)

Serce zostanie „przeszczepione” z modelu CE 2 Lite 5G, ponieważ producent ponownie ma zastosować procesor Qualcomm Snapdragon 695. Jest to wciąż rozsądny układ w średniej półce, oferujący dobre parametry przy niewygórowanej cenie. We wnętrzu znajdzie się też akumulator o pojemności 5000 mAh, a zatem nieco większej niż w bezpośrednim poprzedniku (4500 mAh). W najnowszym Nordzie firma zaimplementuje także wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 67 W.

Najwięcej zmian zajdzie w aspekcie wyświetlacza i aparatu. Zaczynając od końca, matryce makro i głębi pozostaną na takim samym poziomie jak w CE 2 Lite 5G, czyli 2 Mpix na głowę. To samo z przodu – ponownie pojawi się znany z poprzedników 16 Mpix sensor, który sprawdzał się całkiem nieźle w sprzęcie za taką cenę. Główny aparat dostanie natomiast solidny zastrzyk megapikseli, gdyż będzie miał rozdzielczość 108 Mpix, podczas gdy modele z serii Nord 2 korzystały z aparatów 50 Mpix lub 64 Mpix.

Co do wyświetlacza, podchodziłbym sceptycznie do informacji o ekranie LCD – skoro poprzednie smartfony z serii Nord mogły pochwalić się OLED-em na pokładzie, taka decyzja byłaby bardzo dziwna ze strony OnePlusa. Bardziej prawdopodobna jest natomiast informacja dotycząca przekątnej – ta miałaby urosnąć do 6,7 cala. Dla przypomnienia, Nord CE 2 oraz CE 2 Lite 5G miały kolejno 6,43- oraz 6,59-calowe ekrany.

Możliwe też, że firma naprawi swój błąd związany z tylko jednym wariantem pojemności wewnętrznej. Nie dość, że pojawią się opcje z 8 GB i 12 GB RAM, to w przypadku tego drugiego klienci otrzymają do dyspozycji 256 GB miejsca na dane. Pierwszy wariant udostępni zaś „tylko” 128 GB przestrzeni dyskowej.

Kiedy premiera?

Wszystko wskazuje więc na to, że OnePlus Nord CE 3 będzie połączeniem procesora z wersji CE 2 Lite oraz szybkiego ładowania z bazowego modelu. Jeżeli tylko producent dobrze to wyceni, na rynek w pierwszym lub drugim kwartale 2023 roku może trafić niedrogie urządzenie, któremu nie będziemy mieli nic do zarzucenia.