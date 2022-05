realme Pad mini – „musisz go mieć!”, a możesz już od dzisiaj

Producent twierdzi, że musisz go mieć! Jednocześnie kazał klientom w Polsce długo na niego czekać, ponieważ realme Pad mini został zapowiedziany w kraju nad Wisłą już 27 kwietnia 2022 roku, ale dopiero dziś rozpoczęła się jego sprzedaż. Skoro „trzeba go kupić”, to już można to zrobić.

Tablet realme Pad mini dostępny od dziś w Polsce. Co oferuje i za ile?

To kolejny po realme Pad tablet realme, który trafił do sprzedaży w Polsce. Jednocześnie to propozycja dla osób szukających bardziej kompaktowego urządzenia tego typu, gdyż realme Pad mini ma mniejszy wyświetlacz – o przekątnej 8,7 cala (choć sam producent określa go mianem „oszałamiającego dużego”, pomimo dopisku „mini” w nazwie). Ekran LCD charakteryzuje się rozdzielczością 1340×800 pikseli i zajmuje ~85% powierzchni panelu przedniego.

Według realme, model Pad mini dysponuje również „potężnym akumulatorem” o pojemności 6400 mAh, ponieważ ma on zapewnić do 15,8 godzin ciągłego odtwarzania wideo. A kiedy w końcu trzeba będzie go naładować, to użytkownik zrobi to za pomocą zasilacza o mocy 18 W (przez port USB-C), który producent dodaje w zestawie sprzedażowym.

realme Pad mini z „oszałamiająco dużym” wyświetlaczem jest cieniutki – ma tylko 7,59 grubości i lekki – waży 372 gramy. Obudowa tabletu jest metalowa i ma matowe wykończenie. W swoim wnętrzu skrywa m.in. 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.1, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Sercem urządzenia jest natomiast procesor UNISOC T616 (12 nm) z dwoma rdzeniami Cortex-A75 2,0 GHz i sześcioma Cortex-A55 1,8 GHz.

Ponadto realme Pad mini oddaje do dyspozycji aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2) z ogniskową ~26,5 mm na tyle i 5 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz dwa głośniki i modem 4G LTE (w wybranych wersjach). Producent zapewnia też o wysokiej wytrzymałości – tablet przeszedł pomyślnie 200000 testów przycisku zasilania i 50000 klawiszy głośności, a także 10000 podłączeń do portu USB i 5000 słuchawek.

realme Pad mini dostępny jest w dwóch wersjach: z samym WiFi za 899 złotych i z modemem 4G LTE za 999 złotych. Tablet kupicie m.in. w sklepie RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom i Media Markt oraz realmeshop.pl i sklep-realme.pl.

Na koniec możemy Wam zdradzić, że testujemy już tablet realme Pad mini i wkrótce jego recenzja pojawi się na Tabletowo.pl!