A jednak! OnePlus Concept One będzie składanym smartfonem

Marka OnePlus nieustannie zyskuje na popularności. Kiedyś znały ją wyłącznie osoby mocno zainteresowane nowymi technologiami, dziś natomiast jej produkty docierają do znacznie większego grona odbiorców. Jednocześnie producent pozwala sobie na coraz więcej i szczególnie w ostatnim czasie co chwilę nas zaskakuje. Teraz jednak szykuje prawdziwą petardę.

Jesteśmy świadkami zmiany strategii OnePlusa. Jeszcze do niedawna firma wielokrotnie deklarowała, że zamierza skupiać się wyłącznie na flagowych smartfonach, a tymczasem w przygotowaniu jest OnePlus 8 Lite, który high-endem na pewno nie będzie. W tym (2019) roku producent wprowadził na rynek tak dużo inteligentnych telefonów, jak nigdy przedtem – aż siedem! Do tego marka wkroczyła na segment Smart TV ze swoim OnePlus TV, a wkrótce wpłynie na kolejne, do tej pory niezagospodarowane przez siebie, wody.

OnePlus Concept One

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że OnePlus wybiera się na targi CES 2020 w Las Vegas i przywiezie na nie urządzenie o nazwie OnePlus Concept One. Producent jednocześnie opublikował jego zapowiedź, na której napisano „Zmienny design/konstrukcja. Zmienna przyszłość”. To wszystko, co Chińczycy zdradzili na temat przygotowywanego sprzętu – teasery nie ujawniały żadnych szczegółów odnośnie wyglądu tej konstrukcji.

Już wtedy wydawało mi się, że OnePlus Concept One okaże się składanym smartfonem i – jak donosi serwis The Korea Herald – podobnego zdania są obserwatorzy rynku, którzy często trafnie przewidują kolejne posunięcia różnych producentów. Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że na targach CES 2020 w Stanach Zjednoczonych OnePlus zaprezentuje właśnie tego typu urządzenie.

Jako że do sieci wciąż nie wyciekły żadne informacje na temat OnePlus Concept One, producent ma dużą szansę nas zaskoczyć. Jednocześnie, sugerując się nazwą nadchodzącej nowości, nie należy się spodziewać, że trafi ona do sprzedaży w najbliższym czasie. A jeśli nawet, to prawdopodobnie w bardzo małej liczbie egzemplarzy – w końcu mowa o urządzeniu koncepcyjnym, a nie komercyjnym dla masowego klienta.

W związku z powyższym, nie mamy pojęcia, jaką formę przyjmie OnePlus Concept One. Możliwości jest bowiem bez liku – Chińczycy mogą pójść w kierunku Galaxy Fold lub Huawei Mate X bądź Motoroli RAZR, a także wielu innych, gdyż w przypadku składanych smartfonów można dać się ponieść fantazji (Microsoft też stworzył coś unikalnego – zob. Surface Duo).

*Na zdjęciu tytułowym Samsung Galaxy Fold (pod linkiem znajdziecie jego recenzję przygotowaną przez Kasię)

Źródło: The Korea Herald