OnePlus wkrótce wejdzie na wyższy poziom innowacyjności

OnePlus do tej pory raczej nie wychodził przed szereg, nawet jeśli w ostatnim czasie wielokrotnie nas zaskoczył i mocno rozbudował swoje portfolio. Producent może nas jednak porządnie zadziwić, ponieważ właśnie zapowiedział rychłą premierę czegoś wyjątkowego.

Z jednej strony OnePlusa trudno nazwać producentem sprzętu dla mas, ponieważ utarło się, że jego urządzenia skierowane są do ściśle określonego grona odbiorców. Z drugiej zaś, jego propozycje są dość uniwersalne i spełnią oczekiwania dużej części użytkowników (kwestia tego, na co sam klient się zdecyduje) – w końcu każdej marce zależy na tym, aby sprzedać jak najwięcej. Wkrótce jednak Chińczycy zaprezentują coś naprawdę wyjątkowego, co prawdopodobnie nie spodoba się każdemu.

OnePlus Concept One

W miniony piątek OnePlus rozesłał zaproszenia na „special event”, który odbędzie się podczas zbliżających się nieuchronnie targów CES 2020 w Las Vegas. Producent wówczas nie dał żadnej wskazówki, czego możemy się spodziewać. Nie musieliśmy jednak długo na nią czekać, bowiem Chińczycy zdradzili teraz, że w trakcie ww. wydarzenia pokażą światu OnePlus Concept One. Na końcu załączonego poniżej filmu widać również napisy po chińsku, które można przetłumaczyć jako „Zmienny design/konstrukcja. Zmienna przyszłość”.

Wciąż jednak trudno powiedzieć, czym będzie OnePlus Concept One, ponieważ do tej pory nie pojawiły się żadne przecieki na temat tego wyjątkowego urządzenia. Określenie „zmienna konstrukcja” wskazywać może na składany smartfon, ale jednocześnie nazwa sprzętu sugeruje, że prawdopodobnie nie trafi on zbyt szybko do sprzedaży, jeśli w ogóle. Mimo wszystko może stanowić zapowiedź kierunku, w którym zamierza pójść OnePlus.

„Special event” marki zapowiada się na jedno z najciekawszych wydarzeń nadchodzących targów CES 2020 w Las Vegas. Jeśli nasze przypuszczenia się potwierdzą, OnePlus po raz pierwszy wyprzedzi technologicznie Oppo i Vivo, które są zależne od tego samego koncernu, BBK Electronics. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ w końcu ma to być koncepcja, a nie gotowy do sprzedaży produkt.

*Na zdjęciu tytułowym OnePlus 7 Pro (pod linkiem znajdziecie wrażenia po miesiącu jego użytkowania przygotowane przez Denisa)

Źródło: Weibo via MySmartPrice