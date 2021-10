Oficjalnie: OnePlus 9RT zadebiutuje już za kilka dni

OnePlus 9RT już wkrótce zagości na sklepowych półkach. Chiński producent oficjalnie zapowiedział rychłą premierę tego modelu. Firma uchyliła również rąbka tajemnicy na temat nowych słuchawek OnePlus Buds Z2.

Zanim przejdziemy do właściwej informacji, to dobry moment, żeby wyjaśnić, czym jest zapowiedziany w Chinach bohater niniejszego artykułu i skąd te dziwne literki w nazwie? Otóż, „T” to w przypadku OnePlusa odświeżone wersje flagowca – wydajniejsze procesory, lepsze baterie i jeszcze więcej. „R” wprowadzono przy okazji premiery OnePlus 9R – jest to wersja „lite” z procesorem Snapdragon 870 zamiast Snapdragona 888, innym modelem matrycy w aparacie itp.

OnePlus 9RT to flagowiec w wersji „lite”

Co zatem wychodzi z połączenia obu liter? One Plus 9RT to fuzja, odświeżony model OnePlus 9, ale bez najmocniejszej specyfikacji godnej prawdziwego flagowca.

Nowy smartfon chińskiego producenta ponownie otrzyma procesor Qualcomm 870, podczas gdy Snapdragon 888 pozostanie zarezerwowany dla modeli OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro. Ponadto OnePlus 9RT zaoferuje matrycę Sony IMX766. Tą samą zastosowano w OnePlus Nord 2, który w recenzji Mateusza został pochwalony za wzorowy aparat, godny flagowców za kilka tysięcy złotych.

Co jeszcze znajdzie się na pokładzie smartfona OnePlus 9RT? Tak, jak jego poprzednie wcielenie, a także OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro, otrzyma on wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Bateria również pozostanie bez zmian – na pokładzie OnePlus 9RT znajdzie się akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 65 W. Smartfon najprawdopodobniej będzie sprzedawany z najnowszą wersją systemu Android 12 wraz z nakładką OxygenOS 12.

OnePlus zapowiedział też nowe słuchawki OnePlus Buds Z2

Zgodnie z najnowszymi trendami, będą to słuchawki bezprzewodowe. Producent zastosował tutaj wbudowaną hybrydową redukcję hałasu, komunikację poprzez Bluetooth 5.2, wodoodporność na poziomie IPX 4 oraz baterię o pojemności 40 mAh. Etui na słuchawki pomieści 520 mAh, a cały zestaw powinien wystarczyć na 27 godzin odtwarzania z aktywną redukcją szumów.

Wszystkich szczegółów dowiemy się już 13 października 2021 roku. Smartfon wstępnie zadebiutuje w Chinach i Indiach. Nie wiadomo, czy pojawi się na innych rynkach.