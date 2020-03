OneDrive na Androidzie przechodzi na ciemną stronę mocy

Użytkownicy Androida, którzy zamiast Dysku Google, preferują chmurę Microsoftu mogą już aktywować opcjonalny ciemny motyw.

OneDrive w nowych kolorach

Mimo iż firma z Redmond przegrała walkę na rynku smartfonów, a mobilny Windows został pogrzebany, to postanowiła nie tracić klientów swoich usług. Microsoft skupił się na rozwoju oprogramowania na konkurencyjne platformy. Dzięki temu, niezależnie czy korzystamy z Androida czy iOS, mamy dostęp do wielu świetnych aplikacji. Tak, pakiet biurowy Microsoft Office czy chociażby OneDrive to oprogramowanie jak najbardziej godne polecenia.

Po udostępnieniu testowej wersji w zeszłym miesiącu, Microsoft wprowadza teraz Dark Mode do stabilnego wydania OneDrive. Aktualizacja została oznaczona jako 6.0.1 i powinna być już dostępna z poziomu sklepu z aplikacjami Google Play.

Ciemny motyw dostępny jest na każdym ekranie aplikacji. Niezależnie czy przeglądamy wszystkie pliki, wyłącznie zdjęcia, korzystamy z menu czy sprawdzamy szczegóły konkretnego pliku, to cały czas widzimy mroczniejsze kolory.

Dark Mode oparty jest na ustawieniach systemowych – aplikacja dostosowuje się do globalnych ustawień w Androidzie 10. Z kolei właściciele smartfonów ze starszymi wersjami systemu operacyjnego Google, muszą udać się do ustawień OneDrive’a. W opcjach można zdecydować, czy chcemy korzystać z jasnej czy ciemnej strony mocy.

Aktualizacja wprowadza również nowy zestaw ikon opartych o język wzornictwa Microsoft Fluent. Dodatkowo, po przejściu do karty „Zdjęcia”, pojawiają się wspomnienia z minionych lat. Dzięki temu, zyskujemy dostęp do zdjęć wykonanych tego samego dnia w poprzednich latach.

Nie tylko Microsoft lubi ciemne kolory

Dark Mode znajdziemy już m.in. w mobilnym Outlooku czy przeglądarce Microsoft Edge. Ciemniejsze barwy dostępne są również w produktach konkurencji. Apple wprowadziło tryb ciemny w macOS Mojave i iOS 13. Z kolei w Androidzie zawitał on wraz z wersją 10. Natomiast Facebook udostępnił ciemne kolory w Messengerze, Instagramie i WhatsAppie.

Wyraźnie więc widać, że największe firmy IT obecnie skupiają się na wprowadzaniu Dark Mode do kolejnych aplikacji, usług i całym systemów operacyjnych. To jak najbardziej dobry trend – ciemny motyw może przykładowo pozytywnie wpłynąć na komfort korzystania z urządzenia nocą.

źródło: Android Police, MSPoweruser