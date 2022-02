Chiński producent oficjalnie zapowiedział rychłe rozpoczęcie sprzedaży nowego smartfona w przystępnej cenie. Nowy TCL 30 SE będzie kusił klientów m.in. aparatem o rozdzielczości 50 Mpix i akumulatorem o pojemności 5000 mAh.

TCL 30 SE oficjalnie zapowiedziany. Kupisz go już „wkrótce”

Producent regularnie, choć w dużych odstępach, wprowadza do Polski nowe smartfony (zob. TCL 20 Pro 5G). Ten (jeszcze?) nie jest dostępny oficjalnie w Polsce, ale już wkrótce będzie go można kupić w przystępnej cenie, bo za ~200 dolarów, czyli równowartość ~800 złotych. Co zaoferuje za tę kwotę?

Przede wszystkim – jak deklaruje producent – „prostą konstrukcję, klasyczny kolor i premium design”. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – szarej i granatowej. Panel tylny TCL 30 SE pokrywa materiał „szkłopodobny”, czyli zapewne tworzywo sztuczne, które odbija światło oraz błyszczy jak szkło… i podobnie łatwo zbiera odciski palców.

Na tyle smartfona znajdują się czytnik linii papilarnych i trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Samsung ISOCELL JN1, który wspiera technologia ISOCELL 2.0, mająca na celu zwiększyć czułość na światło i zapewnić większą wierność kolorów. Ponadto nie zabrakło funkcji łączenia czterech pikseli w jeden, co ma pozwolić wykonać lepsze zdjęcia w sytuacjach, gdy jest mniej światła.

Sensor ISOCELL JN1 dysponuje również technologią Double Super PD, która odpowiada za szybsze i dokładniejsze ustawianie ostrości, szczególnie w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Obok głównego aparatu 50 Mpix znajdują się jeszcze dwa – oba o rozdzielczości 2 Mpix, jeden do zdjęć makro, a drugi do wykrywania głębi podczas robienia zdjęć portretowych. Na przodzie jest natomiast 8 Mpix aparat.

Specyfikacja TCL 30 SE obejmuje również procesor MediaTek Helio G25 oraz 4 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 512 GB. Co ważne, jest na nią osobny slot, obok dwóch miejsc na dwie karty SIM w formacie nano. Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy 15 W (w zestawie zasilacz o mocy 10 W).

Na pokładzie TCL 30 SE znajduje się też 6,52-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ i proporcjach 20:9 z technologią Visual Enhancement oraz trybem ochrony wzroku, nocnym i słonecznym. Smartfon pracuje na systemie Android 12 i według deklaracji producenta, nawet po 18 miesiącach użytkowania ma działać „jak nowy”.

Sprzedaż TCL 30 SE rozpocznie się „wkrótce” w sklepie TCL Direct Store na platformie AliExpress.