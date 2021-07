Nareszcie możesz kupić TCL 20 Pro 5G w Polsce! My już go przetestowaliśmy

TCL bardzo długo kazało czekać klientom w Polsce na możliwość kupienia nowego TCL 20 Pro 5G. Oczekiwanie się jednak opłacało, ponieważ cena smartfona została obniżona aż o kilkaset złotych względem pierwotnie zapowiadanej!

Im więcej czasu mija od pierwszej zapowiedzi jakiegoś smartfona do rozpoczęcia jego sprzedaży, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że klienci będą nim mniej zainteresowani. W tzw. międzyczasie na rynek trafia bowiem wiele innych modeli, które także kuszą. W przypadku TCL 20 Pro 5G oczekiwanie się jednak opłaciło – dosłownie!

Reklama

Cena TCL 20 Pro 5G w Polsce jest dużo niższa niż zapowiadano!

Kiedy polski oddział TCL zapowiedział ten smartfon 14 kwietnia 2021 roku, od razy poinformował, że będzie kosztował w Polsce aż 2599 złotych. Jak na model mało znanej wśród klientów marki to naprawdę sporo, dlatego taka wycena mogłaby zwyczajnie pogrzebać TCL 20 Pro 5G.

Z jakiegoś powodu producent zdecydował się jednak zmienić cenę tego smartfona. Nowa cena TCL 20 Pro 5G została ustalona na 1999 złotych, co oznacza, że jest niższa aż o 600 złotych od pierwotnie zapowiadanej. TCL nie przygotowało żadnej oferty przedsprzedażowej, ale niższa cena jest już wystarczającym prezentem dla klientów.

źródło: TCL

Producent informuje, że TCL 20 Pro 5G w szarej wersji kolorystycznej jest już dostępny w sprzedaży na polskim rynku.

Specyfikacja TCL 20 Pro 5G

Smartfon z pewnością przyciąga wzrok – to zdecydowanie jeden z najbardziej atrakcyjnych smart-telefonów na rynku, szczególnie że aparaty na panelu tylnym nie wystają ponad powierzchnię obudowy, a to prawdziwa rzadkość.

Co więcej, główny o rozdzielczości 48 Mpix dysponuje optyczną stabilizacją obrazu, co w tej półce cenowej również nie jest często spotykane. Od razu można wspomnieć, że towarzyszą mu 16 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, 5 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix do pomiaru głębi, a na przodzie znajduje się 32 Mpix „oczko”.

Specyfikacja TCL 20 Pro 5G obejmuje również 6,67-calowy, zachodzący na boczne krawędzie wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z obsługą HDR10 i ekranowym czytnikiem linii papilarnych, procesor Qualcomm Snapdragon 750G z modemem 5G oraz 6 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB).

Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 18 W i bezprzewodowo z mocą 15 W.