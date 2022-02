Tyle będzie kosztował w Europie najbardziej obiecujący smartfon realme

Już za dwa dni, 16 lutego 2022 roku, w Polsce (i nie tylko) zadebiutują trzy smartfony marki realme z serii realme 9. Jeszcze przed ich oficjalną premierą w Europie dowiedzieliśmy się, ile trzeba będzie za nie zapłacić na Starym Kontynencie.

realme 9 Pro Plus

Najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich modelem jest realme 9 Pro Plus, ponieważ producent zapowiada, że będzie on robił zdjęcia jak flagowiec za kilka tysięcy złotych. Nie tylko tym jednak przyciągnie uwagę, bo także zmieniającą kolor obudową. W końcu, jeszcze przez oficjalną premierą dowiedzieliśmy się, ile smartfon ma kosztować w Europie.

Według informacji, które udostępnił wiarygodny informator Sudhanshu Ambhore, realme 9 Pro+ w konfiguracji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej będzie sprzedawany w Europie za 379 euro, co jest równowartością ~1715 złotych. Ponadto w sprzedaży, w wybranych regionach, pojawią się także dwie inne wersje – 6 GB/128 GB w cenie od 350 do 370 euro oraz 8 GB/256 GB w cenie od 390 do 420 euro.

Nie wiemy, która (które?) trafią do Polski, ale ~1700 złotych za smartfon z 50 Mpix aparatem z optyczną stabilizacją obrazu, który będzie robił wysokiej jakości zdjęcia (z pomocą autorskiej technologii realme ProLight), wydaje się bardzo kuszącą ofertą. Szczególnie że pozostała specyfikacja realme 9 Pro+ również ma być atrakcyjna.

Wraz z realme 9 Pro Plus, 16 lutego 2022 roku w Polsce zadebiutuje również realme 9 Pro z ekranem AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparatem o rozdzielczości 64 Mpix (bez OIS) i procesorem Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G.

Jak podaje Sudhanshu Ambhore, do sprzedaży w Europie trafią dwie konfiguracje. Pierwsza z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej będzie kosztowała 319 euro (~1440 złotych), natomiast druga z 8 GB RAM i również 128 GB pamięci wbudowanej 349 euro (~1580 złotych).

Nietrudno zauważyć, że w drugim przypadku różnica w cenie między realme 9 Pro i realme 9 Pro Plus jest bardzo mała – wynosi zaledwie 30 euro (~140 złotych), dlatego wiele osób zapewne wybierze ten drugi model.

Kolejnym, ostatnim smartfonem, który zostanie wprowadzony do Europy w najbliższą środę, jest realme 9i, który zadebiutował oficjalnie w Azji już w styczniu 2022 roku. Oferuje m.in. 6,6-calowy wyświetlacz LCD 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 680 bez modemu 5G, pamięci LPDDR4 RAM i UFS 2.2, akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 33 W), dwa głośniki oraz aparaty 16 Mpix (na przodzie) i 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix (na tyle).

realme 9i w konfiguracji 4 GB/64 GB ma kosztować w Europie 219 euro (~990 złotych), natomiast w wersji 4 GB/128 GB – 239 euro (~1080 złotych).