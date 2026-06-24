Oficjalna cena GTA VI ujawniona. Będzie dostępne też GTA VI: Ultimate Edition

Rockstar Games podało dziś informację, na którą czekali gracze na całym świecie – wiadomo już, jaka będzie oficjalna cena GTA VI. Równocześnie zapowiedziano dostępność specjalnego wydania Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition.

Oto oficjalna cena GTA VI

Rockstar Games ogłosiło dziś, że podstawowa wersja GTA VI będzie kosztowała 79,99 dolarów (równowartość około 300 złotych po bezpośrednim przeliczeniu). Równocześnie do sprzedaży trafi Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, którego cenę ustalono na 99,99 dolarów (~380 złotych). Ma ona zawierać ekskluzywną kolekcję pojazdów premium, broni, odzieży i akcji, powiązanych ze wszystkimi aspektami historii Jasona i Lucii, a konkretniej:

Vapid Dominator Buggy ’67 oraz garaż Paradise,

Grotti Cheetah ’95,

pojazdy i Vapid Ganado z konfiguracją retro w kryjówce Jasona,

dwa warsztaty tuningowe (Rideout Customs w Vice City, Warsztat Jednookiego Williego nad jeziorem Leonida),

kolekcję klasycznych samochodów,

Shitzu Squalo,

rewolwery Morgan Hawk & Little,

spersonalizowaną broń krótką z grawerowanymi detalami w postaci pistoletów Girardi ES9 Jasona i Klose K17 Lucii,

siedzibę Młodych $pluw i łupy,

style Vice City dla Jasona i Lucii,

Gadżety Dobrej Zabawy,

sklep odzieżowy Stock 305,

Fryzjer Damsko-Męski Sary,

Electric Fang Tattoo z 50 wzorami tatuaży.

Możliwe będzie również dokupienie uzupełnienia do Ultimate Edition po zakupie podstawowej wersji gry – w dowolnym momencie. Jego cena nie została jednak podana.

Dla przypomnienia, GTA V kosztowało na premierę od 59,99 dolarów, choć dostępna była też edycja specjalna za 79,99 dolarów i edycja kolekcjonerska za 149,99 dolarów. Oznacza to wzrost o 20 dolarów w pierwszych dwóch przypadkach (na tę chwilę nie ma informacji, aby Rockstar Games planowało wydać trzecią wersję nowego GTA).

Oficjalna cena GTA VI w Polsce nie została jeszcze podana, aczkolwiek kilka dni temu pojawiła się (niepotwierdzona) informacja, że za podstawową wersję GTA VI na PlayStation 5 graczom może przyjść zapłacić 369,90 złotych.

Patrząc na cenę w dolarach, taki scenariusz nie jest wykluczony, chociaż wciąż można mieć nadzieję, że cena GTA w Polsce ostatecznie okaże się niższa.

Kiedy rozpocznie się przedsprzedaż GTA VI? Jakie gratisy przygotowano dla graczy?

Rockstar Games rozpocznie przedsprzedaż GTA VI już 25 czerwca 2026 roku o północy czasu lokalnego. Osoby, które zdecydują się na złożenie zamówienia przedpremierowego, będą mogły pobrać grę 12 listopada. Premiera na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S zaplanowana jest natomiast na 19 listopada 2026 roku.

Do tego wszyscy, którzy zamówią Grand Theft Auto VI w trakcie przedsprzedaży, otrzymają w prezencie miesiąc GTA+ i pakiet Vintage Vice City Pack, czyli zestaw korzyści, które przypomną o czasach, gdy neony świeciły najjaśniej, a mianowicie:

Vapid Stanier ’55 i garaż w Shore Court,

stroje i fryzury,

ekskluzywny wzór broni (tropikalny z liśćmi palmy).

Warto przypomnieć, że pierwszy zwiastun nowego GTA opublikowano w grudniu 2023 roku i premiera GTA VI była spodziewana w 2024 roku, ale w maju 2024 roku poinformowano, że GTA VI zostanie wydane jesienią 2025 roku.

Tego terminu jednak również nie dotrzymano – rok później, w maju 2025 roku, Rockstar Games przekazało, że nową datę premiery GTA VI ustalona na 26 maja 2026 roku. Jeszcze w tym samym roku okazało się, że GTA VI ostatecznie zostanie wydane 19 listopada 2026 roku.

Oby cierpliwość graczy została wynagrodzona.