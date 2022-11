Kiedy GTA VI? Microsoft podaje rok

We wrześniu tego roku wyciekła cała masa materiałów związanych z GTA VI. Choć do premiery gry jest jednak jeszcze bardzo daleko, fani zaczęli dociekać, kiedy mogą spodziewać się kontynuacji tej legendarnej serii. Teraz Microsoft podaje prawdopodobny rok.

Wyciek GTA VI

Nie tak dawno, bo zaledwie dwa miesiące temu, do sieci wyciekło wiele materiałów związanych z GTA VI. Wiemy już, że ta kontynuacja tej kultowej serii gier jest w produkcji, ale do ukończenia jej pozostało jeszcze wiele czasu. O całej sytuacji pisaliśmy w tym miejscu. Gracze mogli oglądać nagrania i poznać wiele elementów rozgrywki. Nie był to zaplanowany ruch ze strony Rockstar Games.

GTA VI – kadr z fragmentu nagranej rozgrywki

Microsoft ostatnio wydał oświadczenie dla CMA w związku z planowanym przejęciem Activision Blizzard. Amerykański gigant podał w nim, że jego zdaniem, GTA VI zostanie zaprezentowane w 2024 roku, a więc za niespełna dwa lata. Czy tak się faktycznie stanie? Nawet jeżeli Rockstar Games planuje taki ruch, to na pewno nie zdradzi nam tej informacji tak szybko.

Ostatnim razem było podobnie

W przytoczonym wyżej dokumencie możemy znaleźć aż 111 stron, które są wypełnione w większości nudnymi, dla graczy, terminami. Zauważono jednak, że na 24. stronie widnieje właśnie wyżej wspomniana informacja: wyczekiwana gra Grand Theft Auto VI ma ukazać się w 2024 roku. Na pewno jednak na potwierdzenie tych rewelacji przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Warto podkreślić, że w przypadku GTA V, Rockstar Games poinformował o grze w 2011 roku, a wydał ją dwa lata później. Tutaj oczywiście sytuacja jest inna, ponieważ we wszystko zamieszany jest Microsoft. Wiemy też, że GTA V to dalej chętnie ogrywany tytuł, więc jest wysoce prawdopodobne, iż twórcy serii będą chcieli maksymalnie wyeksploatować aktualny tytuł.

Jeżeli jesteś fanem serii Grand Theft Auto, to przyjdzie Ci jeszcze trochę poczekać na wyjście kolejnej części gry. Po przeciekach z sieci wydaje się, że warto!