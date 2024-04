Fallout 4 na konsolach w końcu w 60 FPS!

Uwierzycie, że od premiery Fallouta 4 minęło już prawie 9 lat? Gracze od wielu miesięcy czekali na aktualizację gry, która uwspółcześniłaby tytuł na konsolach oraz PC. I w końcu się doczekają.

Bethesda nigdy się nie zmienia

Czy to niedawna premiera serialu na Amazon Prime sprawiła, że zapowiadana w 2022 roku aktualizacja Fallouta 4 na konsole obecnej generacji i PC w końcu doczekała się daty premiery? Pozwolę sobie sparafrazować klasyka: „Nie wiem, choć się domyślam”. Nie wyzłośliwiając się nad tempem prac w Bethesdzie, przejdźmy zatem do tego, co najważniejsze, czyli zakresu zmian.

Najważniejszą nowością, jaka spotka nas w Fallout 4 na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X jest możliwość przełączania się pomiędzy dwoma trybami grafiki. Wydajność powinna zagwarantować stabilne 60 klatek na sekundę. Wybierając jakość możemy natomiast liczyć na rozgrywkę w wyższej rozdzielczości. Aby gracze na PlayStation 4 i Xboksach One nie poczuli się poszkodowani, otrzymają aktualizację zajmującą się poprawkami dot. stabilności gry, logowania oraz questów.

A co z graczami na PC? Przede wszystkim – Fallout 4 trafi do sklepu Epic Games Store oraz otrzyma weryfikację Steam Deck, dzięki czemu gra na konsolce Valve będzie śmigać, aż miło. Ponadto osoby używające języka chińskiego i japońskiego nie będą miały problemu z logowaniem przez Bethesda.net co otworzy im drogę do zabawy modami.

Fallout 4 (Źródło: Bethesda)

Nowa zawartość w Fallout 4

Zmiany dotyczące bezpośrednio Fallouta 4 na PC obejmują poprawki Creation Kitu, zadań oraz obsługę ekranów o szerokich i ultraszerokich proporcjach. Elementem wspólnym na wszystkich platformach będzie dostęp do trzech pakietów klubu twórczości:

„Ocalali z Enklawy” to nowe zadanie, bronie i pancerze związane z paramilitarną organizacją;

„Pakiet prowizorycznego uzbrojenia” przypomni nam, że Fallout to nie tylko karabiny energetyczne i pancerze wspomagane, ale także broń zlepiona z szarej taśmy i rupieci;

„Halloweenowy warsztat” umożliwi natomiast udekorować osadę na modłę angielskiego święta.

Kiedy zatem warto wrócić do postnuklearnego Bostonu? 25 kwietnia 2024 roku – wtedy właśnie aktualizacja Fallouta 4 powinna wylądować na serwerach.

Update będzie darmowy i wymaga posiadania gry na dysku, ale tego chyba nie muszę Wam tłumaczyć.