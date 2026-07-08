Nowy sprzęt Xiaomi jest bezlitosny dla brudu. Mało jest takich na rynku

Xiaomi zaprezentowało nowy sprzęt, który ma być bezlitosny dla brudu. Z nim nawet bardzo brudne podłogi mogą zabłysnąć.

Podłogi jak marzenie – nowy odkurzacz mopujący Xiaomi może pomóc je wyczyścić

W marcu 2026 roku Xiaomi zaanonsowało mop parowy Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Max z funkcją szorowania. Miesiąc później do listy produktów dołączył też model Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Pro. Teraz do portfolio Xiaomi wkracza nowy odkurzacz typu wet&dry o nazwie Mijia Wireless Floor Scrubber 5.

Urządzenie wyposażono w silnik o mocy ssania 18 tysięcy Paskali oraz szczotkę rolkową, obracającą się z prędkością sięgającą 400 obrotów na minutę. Dodatkowym wsparciem w szorowaniu podłóg jest wywieranie przez sprzęt nacisku o sile 22,3 N.

Ponadto Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5 ma system zapobiegający plątaniu się włosów na szczotce. Producent deklaruje, że czteroetapowa technologia antysplątaniowa przeszła testy TÜV SÜD, a sprzęt jest w stanie wyłapać do 3 tysięcy mokrych pasm włosów bez blokowania szczotki.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5 (źródło: Gizmochina)

Gizmochina wspomina, że nowy sprzęt Xiaomi (odkurzacz myjący, ale równie dobrze można go nazwać: szorowarka) oferuje trzy tryby czyszczenia, podłogi myte są na bieżąco świeżą wodą, a szczotka jest cały czas czyszczona, co zapobiega jej wtórnym zanieczyszczeniom.

Chińczycy w przypadku modelu Mijia Wireless Floor Scrubber 5 zdecydowali się na obniżenie środka ciężkości odkurzacza poprzez zamontowanie litrowego zbiornika na czystą wodę w niższych częściach sprzętu. Producent twierdzi, że dzięki temu sprzęt będzie wywierał mniejsze obciążenie dla użytkownika i jednocześnie większy nacisk na podłogę. Warto wspomnieć, iż zbiornik na brudną wodę ma pojemność 700 mililitrów.

Konstrukcja urządzenia pozwala na skręcanie pod kątem 70 stopni oraz płaskie położenie na podłodze pod kątem 180 stopni, dzięki czemu sprzątający może dotrzeć szczotką w trudno dostępne miejsca pod meblami. Jeśli chodzi o możliwości zainstalowanego akumulatora, model Mijia Wireless Floor Scrubber 5 ma na jednym ładowaniu wyczyścić powierzchnię do około 334 m2 i sprzątać do 45 minut.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5 (źródło: Gizmochina)

Cena Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5 i dostępność

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 5 na ten moment sprzedawany jest wyłącznie w Chinach w ramach przedsprzedaży na JD.com. Jego cenę ustalono na 1645 juanów (~912 złotych).