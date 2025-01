Od szkicu do obrazu zyska nowe funkcje

Ty szkicujesz, a sztuczna inteligencja Samsung Galaxy AI tworzy za Ciebie grafikę. Funkcja Od szkicu do obrazu, wraz z aktualizacją nakładki One UI 7, ma zyskać kilka nowości i ulepszeń. Co przygotował koreański producent?

Odświeżone funkcje Samsung Galaxy AI już wkrótce ujrzą światło dzienne

Seria smartfonów Samsung Galaxy S24 oficjalnie zapoczątkowała nową erę w technologii sztucznej inteligencji na urządzeniach mobilnych koreańskiego producenta. Od dnia debiutu lista opcji opartych o AI była naprawdę obszerna i, co chyba najistotniejsze, funkcje te były dostępne w 13 językach, w tym po polsku.

Galaxy AI objęło m.in. interaktywne wyszukiwanie informacji, generowanie tłumaczenia na żywo – również czatów w aplikacjach typu WhatsApp i rozmów telefonicznych w czasie ich trwania, asystenta notatek, podsumowywanie artykułów dostępnych w sieci, generowanie obrazów i tapet czy ulepszone funkcje aparatu. Firma nie zwalnia i nadal tworzy nowe opcje oraz aktualizuje te już znane.

Jednym z narzędzi, jakie mają wkrótce zostać odświeżone, jest funkcja Od szkicu do obrazu, zintegrowana z asystentem rysowania. Zasada działania jest dość prosta – wystarczy, że użytkownik za pomocą rysika S Pen bądź palca naszkicuje dowolne obiekty na smartfonie, a sztuczna inteligencja wygeneruje z wykonanego szkicu obraz w wybranym stylu (Akwarela, Rysunek, Szkic, Pop art, Kreskówka 3D).

Jakie ulepszenia czekają na użytkowników?

Funkcja Od szkicu do obrazu w Galaxy AI (źródło: Samsung)

Samsung doda nowe możliwości do funkcji Od szkicu do obrazu

Dzięki aktualizacji użytkownicy będą mogli – za pomocą słownych lub tekstowych komend – opisywać rysunki, a zadaniem AI będzie stworzenie grafiki na ich podstawie. Według koreańskiego producenta nie będzie konieczne ograniczanie się do jednej formy. Użytkownik nadal będzie mógł tradycyjnie szkicować i dodatkowo poprawiać wykonane rysunki czy uzupełniać je tekstem lub głosowo.

Zgodnie z zapowiedzią, aktualizacja funkcji Od szkicu do obrazu ma się pojawić wraz z oficjalną wersją One UI 7 (Android 15) w pierwszym kwartale 2025 roku. Wersja testowa tej nakładki jest udostępniania stopniowo od 5 grudnia 2024 roku.

Nowe możliwości w narzędziu do szkicowania mogą trafić nie tylko na smartfony obsługujące rysik S Pen, choć nie jest to jeszcze pewne. Więcej informacji prawdopodobnie poznamy podczas wydarzenia Unpacked, zaplanowanego na 22 styczeń 2025 roku, kiedy to odbędzie się premiera serii Galaxy S25.