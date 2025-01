Jakie smartfony kupowaliśmy u operatorów w 2024 roku? Znamy już odpowiedź

Jakie smartfony Polacy najchętniej kupowali, kiedy decydowali się korzystać z ofert operatorów, a nie zewnętrznych sklepów? Znamy już pełną odpowiedź na to pytanie. Zestawieniami najpopularniejszych modeli w 2024 roku podzieliła się cała Wielka Czwórka.

Kilka dni temu Play przedstawił listę najczęściej kupowanych smartfonów w 2024 roku. Od tego czasu podobnymi zestawieniami podzielili się także pozostali trzej operatorzy z Wielkiej Czwórki: Orange, Plus i T-Mobile.

Najczęściej wybierane smartfony w Orange w 2024 roku

Klienci pomarańczowego operatora w 2024 roku najczęściej sięgali po model Samsung Galaxy A55 5G, któremu Kuba w recenzji przyznał ocenę 7,7/10, doceniając ekran, wydajność, głośniki i jakość wykonania.

Samsung Galaxy A55 5G (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Do tego w TOP 5 znajdują się jeszcze dwa inne, przystępne cenowo smartfony z tej serii, a zestawienie uzupełniają urządzenia marek Motorola i Xiaomi. Konkretnie ranking wygląda tak:

Samsung Galaxy A55 5G,

Samsung Galaxy A15 5G,

Samsung Galaxy A25 5G,

Motorola Moto G34 5G,

Xiaomi Redmi Note 13 4G.

Przedstawiciele Orange opublikowali także osobne zestawienie najczęściej kupowanych smartfonów premium. Na szpicy tego rankingu uplasował się smartfon producenta z Korei Południowej, a konkretnie Samsung Galaxy S23 FE 5G. Pozostałe cztery miejsca – bez zaskoczenia – należą do iPhone’ów:

Najpopularniejsze smartfony w Plusie? Dominacja dwóch marek

Osoby, które decydowały się na zakup smartfona przez stronę lub w salonie Plusa, najczęściej wybierały modele marek Samsung i Motorola. Ci dwaj producenci zdominowali cały ranking TOP 5, a pierwsze miejsce – tak samo jak w Orange – zgarnął Samsung Galaxy A55 5G.

Spójrzmy na całe zestawienie:

Samsung Galaxy A55 5G,

Samsung Galaxy A25 5G,

Samsung Galaxy A35 5G,

Motorola Moto G54 5G,

Samsung Galaxy A15.

Powyższy ranking łączy smartfony kupowane zarówno przez klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jeśli zaś chodzi tylko o tych pierwszych, pierwsze cztery modele są takie same, ale miejsce Galaxy A15 przejmuje Motorola Edge 40 Neo 5G.

Motorola Edge 40 Neo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Najchętniej kupowane smartfony w T-Mobile – tak było w 2024 roku

Najczęstszymi wyborami swoich klientów z serwisem gsmonline.pl podzielił się również T-Mobile. Przedstawił konkretnie po pięć najchętniej kupowanych modeli z poszczególnych kategorii cenowych. I tak na przykład wśród najtańszych najpopularniejsze okazały się smartfony Motorola, Samsung i Xiaomi.

Ranking modeli do 2000 złotych zdominował Samsung, wśród urządzeń do 3000 złotych mieliśmy do czynienia z największą różnorodnością, a iPhone’y cieszyły się największym zainteresowaniem w kategorii premium.

Oto pełne zestawienie:

Do 1000 złotych: Motorola G54 5G Power, Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy A16 5G, Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi 13C.

Do 2000 złotych: Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A55 5G, Xiaomi Redmi Note 13 5G.

Do 3000 złotych: Apple iPhone 13, Motorola Edge 50 Pro 5G, Realme 12 Pro+ 5G, Samsung Galaxy S23 FE 5G, Samsung Galaxy S24 FE 5G.

Powyżej 3000 złotych: Apple iPhone 15, Apple iPhone 15 Pro, Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 5G, Samsung Galaxy S24 Ultra 5G.



Czy te wybory są dla Ciebie zaskakujące?