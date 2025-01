Meizu wraca do Polski. To nawet zabawne

Telenoweli z Meizu w roli głównej ciąg dalszy. Najnowszy epizod przypadnie do gustu tym, którzy w ubiegłym roku wypłakiwali oczy w żałobie po tej chińskiej marce. Nie dość, że – choć umarła, to żyje – to jeszcze… powróciła do Polski.

Miało już nie być smartfonów Meizu. A są

Cofnijmy się do lutego 2024 roku. Wówczas dyrektor generalny firmy zapowiedział, że Meizu kończy z produkcją smartfonów, by w całości skupić się na rozwoju sztucznej inteligencji. Transformacji towarzyszyło hasło „All in AI”.

Jako swoiste grande finale zaprezentowany został smartfon Meizu 21 Pro, mogący pochwalić się imponującą specyfikacją, na czele z procesorem Snapdragon 8 Gen 3, maksymalnie 16 GB RAM i akumulatorem 5050 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. Został też wyposażony w niespełna 6,8-calowym wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 3192×1368 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz bogaty zestaw aparatów.

W maju 2024 roku nawet najwięksi fani marki byli już pogodzeni z jej utratą. Wtedy, niczym grom z jasnego nieba, uderzyła wiadomość, że zaprezentowany został nowy smartfon: Meizu 21 Note. No dobrze, to pewnie ten jednak będzie ostatni – można było pomyśleć. Jednak taki był on ostatni, jak chips wyłowiony przez pasażerkę pociągu w scenie z kultowego Dnia Świra.

W kolejnych miesiącach pojawiały się następne modele i jasne stało się, że chiński producent zmienił zdanie i ani myśli rezygnować z produkcji smartfonów. Mało tego, we wrześniu 2024 roku zapowiedziano, że smartfony Meizu ponownie będą dostępne poza Chinami, a konkretnie w wybranych krajach Azji, Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Smartfony Meizu ponownie w Polsce. Na początek: Meizu Note 21

I w ten oto sposób dochodzimy wreszcie do 17 stycznia 2025 roku, kiedy drogą mailową dociera do nas zaskakująca informacja prasowa. Czytamy w niej, że Meizu wraca do Europy i smartfony tej marki ponownie będą dostępne w Polsce.

W informacji prasowej czytamy też, że Meizu ma ambicję stać się jednym z czołowych graczy na globalnym rynku, a ekspansja na Polskę ma pomóc w realizacji tego zadania. Na dobry początek do sklepów w kraju nad Wisłą zawitał Meizu Note 21. To tani smartfon dla użytkowników oczekujących jedynie podstawowej funkcjonalności.

Meizu Note 21 (fot. Meizu)

Model ten bazuje na typowym dla budżetowców procesorze Unisoc T606, któremu towarzystwa dotrzymuje od 4 do 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci na pliki. Obraz wyświetlany jest na 6,74-calowym wyświetlaczu IPS o rozdzielczości HD+, energię dostarcza akumulator o pojemności 6000 mAh, a do robienia zdjęć wykorzystać można przednią kamerę 8 Mpix lub aparat 50 Mpix z tyłu. Dopełnieniem całości jest Android 14.

W Polsce Meizu Note 21 jest dostępny w sklepie Media Expert w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, białej i niebieskiej) oraz dwóch konfiguracjach: 4/256 GB za 569 złotych oraz 8/256 GB za 649 złotych (to linki afiliacyjne, korzystając z nich wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!).

Już wkrótce na naszym rynku pojawić mają się kolejne modele, między innymi Meizu Note 21 Pro.