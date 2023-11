Już zaraz będzie można zastrzec swój PESEL. Dlaczego warto?

To bardzo ważny numer, którego nie należy nikomu udostępniać, jeżeli nie ma takiej konieczności, gdyż w niepowołanych rękach może zostać wykorzystany do kradzieży i oszustwa. Jeszcze w tym tygodniu ruszy system, za pomocą którego będzie można zastrzec swój PESEL. Dlaczego warto to zrobić?

Zastrzeżenie numeru PESEL będzie możliwe już za chwilę

Resort cyfryzacji od dłuższego czasu pracuje nad udostępnieniem systemu, za pośrednictwem którego będzie można zastrzec swój numer indentyfikacyjny. W maju 2023 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL zacznie funkcjonować dopiero od czerwca 2024 roku, jednak okazuje się, że nie będziemy musieli aż tak długo na to czekać.

źródło: Urząd Miasta Torunia

Urząd Miasta Torunia opublikował bowiem na swojej stronie informację, że już od 17 listopada 2023 roku będzie można zastrzec swój numer PESEL w różny sposób – osobiście w dowolnym urzędzie gminy, w placówce bankowej i na Poczcie Polskiej oraz elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl i aplikację mObywatel 2.0.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła zastrzec numer i cofnąć jego zastrzeżenie oraz ustawić automatyczne zastrzeżenie numeru identyfikacyjnego, a także sprawdzić historię weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne. Ponadto dostępna ma być historia zmian statusu.

Dlaczego warto zastrzec swój numer PESEL?

Niestety lub stety, w zależności od perspektywy, numery PESEL nie będą automatycznie zastrzeżone. Zdecydowanie jednak warto to zrobić, ponieważ dzięki temu nikt niepowołany nie wykorzysta Waszego numeru identyfikacyjnego w niecnym celu – żeby Was okraść lub podszyć się pod Was, aby dokonać oszustwa w Waszym imieniu. A mowa tu o takich sytuacjach, jak wzięcie kredytu albo sprzętu na raty, wyrobienie duplikatu karty SIM u operatora czy przepisanie mieszkania bądź domu u notariusza.

Brak automatycznego zastrzeżenia wszystkich numerów w Polsce może być jednak spowodowany… wygodą ich posiadaczy, ponieważ nie zostaną oni zaskoczeni informacją o zastrzeżeniu w banku, sklepie czy u operatora – w takiej sytuacji najpierw musieliby się pofatygować, aby go „odstrzec” (nie każdy korzysta z mObywatela i mógłby to zrobić w kilka chwil na miejscu). Z pewnością przydałaby się zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna na ten temat, lecz obecna sytuacja polityczna może komplikować działanie Ministerstwa Cyfryzacji (w końcu Janusz Cieszyński podobno jest „na wylocie”).