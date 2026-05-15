Dyson ma nowy oczyszczacz z funkcją chłodzenia i… kamerą

Marka Dyson zaanonsowała nowy oczyszczacz, który poza filtrowaniem powietrza wygeneruje chłodzący nawiew. Urządzenie wyposażono również w kamerę o szczególnym przeznaczeniu.

Dyson Find+Follow Purifier Cool – nowy oczyszczacz z wentylatorem

Niedawno Dyson wprowadził na polski rynek sprzęt, który ma ulżyć w codzienności. Mowa tutaj o HushJet Mini Cool, czyli podręcznym wentylatorze chłodzącym użytkownika w ciepłe dni. W lutym 2026 roku zadebiutował też Dyson HushJet Purifier Compact będący wydajnym oczyszczaczem powietrza dedykowanym do małego mieszkania. Teraz do kategorii oczyszczaczy dołącza kolejny model.

Dyson Find+Follow Purifier Cool to bezłopatkowy oczyszczacz powietrza z funkcją chłodzenia o wysokości około 105 centymetrów, średnicy podstawy około 22 centymetrów oraz masie około 5,5 kilograma. Model ten oferuje szczelny filtr HEPA H13 i wychwytuje drobne cząsteczki, w tym pyłki czy sierść zwierząt.

Urządzenie ma również filtr węglowy odpowiedzialny za pochłanianie dwutlenku azotu oraz filtr rozkładający formaldehydy. Producent deklaruje, że nowy oczyszczacz w trybie uśpienia jest o 50% cichszy w porównaniu z ustawieniem maksymalnym.

Nowe rozwiązanie Dysona może być elementem inteligentnego domu. Find+Follow Purifier Cool łączy się z aplikacją Dyson, a dzięki zintegrowaniu ze standardem Matter może być sterowany za pomocą popularnych systemów, takich jak Google Home, Apple Home czy Amazon Alexa.

Kamera w oczyszczaczu powietrza Dysona – do czego służy?

Dyson wyposażył Find+Follow Purifier Cool w kamerę z detekcją ludzi. Dzięki temu urządzenie może wykrywać miejsce przebywania ludzi, a następnie kierować strumień nawiewu powietrza wprost na daną osobę. Producent deklaruje, że w przypadku dwóch osób przebywających w pomieszczeniu wentylator automatycznie wykryje ich obecność i zacznie się obracać (w zakresie 350º), aby zapewnić chłodzenie każdej osobie.

Kamera wbudowana w oczyszczacz może budzić niepokój o prywatność domowników. Mimo to Dyson podkreśla, że sprzęt został tak zaprojektowany, aby wyłącznie wykrywać obecność. Nagranie jest też przetwarzane lokalnie na urządzeniu i analizowane na bieżąco, a następnie usuwane. Producent deklaruje, że sprzęt nie przekazuje obrazów do chmury, a kamera nie rozpoznaje i nie identyfikuje konkretnych wizerunków twarzy.

Kamera przyczynić ma się również do oszczędzania energii elektrycznej. W przypadku wykrycia sytuacji, gdy użytkownicy opuścili dane pomieszczenie, oczyszczacz przestaje się obracać, a po godzinie przechodzi w automatyczny tryb cechujący się niskim poborem mocy. Jednocześnie sprzęt nadal będzie monitorował jakość powietrza.

Dyson Find+Follow Purifier Cool zadebiutował na amerykańskim rynku w cenie 850 dolarów (~3105 złotych).