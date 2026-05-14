Koniec z 15 GB na start? Gmail testuje nowy limit

Zauważone zmiany sugerują, że Gmail zamierza ograniczyć oferowaną przestrzeń dyskową. Pojawi się jednak sposób, aby mieć 15 GB… kosztem prywatności.

Gmail z nowym limitem miejsca

Na początku roku dowiedzieliśmy się, że za wybrane funkcje w Gmailu nie trzeba będzie płacić. Niestety, kolejna większa zmiana już nie spodoba się społeczności skupionej wokół tej usługi Google. Otóż w planach są nowe limity dostępnego miejsca. Firma zamierza bowiem zrezygnować z całkiem okazałych 15 GB, przynajmniej w określonych scenariuszach.

Na Reddicie na popularności zyskuje wątek użytkownika sungusungu, z którego wynika, że nowy limit w Gmailu będzie wynosił zaledwie 5 GB darmowej przestrzeni dyskowej. Zmieniona polityka ma dotyczyć nowych użytkowników, a więc nie musisz obawiać się o swoje obecne konto pocztowe.

Serwis Android Authority zwraca uwagę, że na ten moment prawdopodobnie prowadzone są testy A/B w określonych regionach. W związku z tym, wciąż podczas zakładania konta możemy otrzymać dotychczas bezpłatne 15 GB.

źródło: sungusungu | Reddit

Wypada też dodać, że prowadzenie testów nie oznacza, że zmiana finalnie trafi do Gmaila. Niewykluczone, że Google chce teraz przede wszystkim wybadać reakcje społeczności. W razie niewielkiej krytyki najpewniej zapadnie decyzja o wdrożeniu – w innym scenariuszu pomysł może być odrzucony.

Pojawi się możliwość przejścia na 15 GB

Według nowych założeń, użytkownik otrzyma 5 GB, ale z opcją rozszerzenia do 15 GB. Wystarczy, że wprowadzi swój numer telefonu. Po prostu za podniesienie dostępnego miejsca o 10 GB trzeba będzie podzielić się dodatkowymi danymi z Google.

Dodam, że podczas próby założenia konta na Gmailu nie mogłem przejść dalej bez podania numeru telefonu. Sugeruje to, że szykowana zmiana może nie dotknąć wszystkich nowych użytkowników. Ewentualnie Google pozwoli każdemu założyć nowe konto bez podania numeru, ale wówczas trzeba będzie zaakceptować limit 5 GB.

Nowe podejście, mimo iż wzbudza kontrowersje, nie powinno dziwić. Z omawianego zrzutu ekranu wynika, że Google postanowiło ograniczyć sytuacje, w których jedna osoba zakłada wiele kont, aby zyskać kilka razy po 15 GB w chmurze. Jasne, pojawi się opcja 5 GB, ale będzie znacznie mniej wygodna i niektórzy pewnie zdecydują się na jedno konto i ewentualnie dokupienie przestrzeni.