Dyson chce Ci ulżyć. I nie chodzi o pomoc w sprzątaniu

Firma Dyson właśnie wprowadziła na polski rynek nowy produkt użytkowy. Ten sprytny sprzęt ma ulżyć użytkownikowi, a dzięki kompaktowemu rozmiarowi zabierzesz go ze sobą prawie wszędzie.

Najnowszy produkt Dysona ulży w codzienności i upałach

Z czym kojarzy Wam się Dyson? Jestem przekonana, że z odkurzaczami i części z Was może też z suszarkami do włosów. Portfolio marki jest jednak znacznie szersze, a w jej ofercie znajdziecie też na przykład mopy elektryczne, taki jak Dyson Clean+Wash Hygiene czy ultrasmukły mop elektryczny Dyson PencilVac.

Pod koniec lutego 2026 roku ofertę wzbogacono także o „wielki” oczyszczacz powietrza przeznaczony do małego mieszkania Dyson HushJet Purifier Compact. Teraz ponownie firma skupiła się na wentylatorach i opatentowanym systemie rozprowadzania powietrza HushJet. Dyson wprowadza na rynek swój pierwszy ręczny, niewielki wentylator użytkowy, który ma przynieść użytkownikowi ulgę w ciepłe dni.

HushJet Mini Cool (źródło: Dyson)

Zgodnie z deklaracjami producenta miniaturowy sprzęt Dyson HushJet Mini Cool ma generować skoncentrowany przepływ powietrza o prędkości do 25 m/s (~ 90 km/h). Firma podkreśla, że specjalnie zaprojektowana gwiaździsta dysza wygładza i prostuje przepływ powietrza, ograniczając w ten sposób turbulencje i hałas.

Urządzenie wyposażono w silnik bezszczotkowy, obracający się z prędkością 65 tysięcy obrotów na minutę. Ponadto ten sprytny wentylator(ek) cechuje się lekkością – waży 212 gramów, a jego średnica wynosi 38 milimetrów, dzięki czemu bez większego problemu powinien zmieścić się w torebce i zapewnić użytkownikowi ulgę w czasie upałów czy nagłego uderzenia ciepła.

HushJet Mini Cool oferuje pięć różnych prędkości nadmuchu oraz tzw. tryb boost. Zgodnie z deklaracjami Dysona, sprzęt może działać na jednym ładowaniu nawet do około sześciu godzin. Ładowanie odbywa się za pomocą USB typu C oraz za pomocą podstawki ładującej (w zestawie), która pozwoli też na ustawienie wentylatora np. na biurku.

Poręczny mini-wentylator Dyson HushJet Mini Cool – dostępność i cena w Polsce

Dyson HushJet Mini Cool właśnie zadebiutował na polskim rynku. Cenę wentylatora ustalono na 399 złotych. Urządzenie będzie sprzedawane w sklepie producenta w trzech wersjach kolorystycznych:

atrament/kobalt,

karneol/błękit,

kamienny róż.

Warto wspomnieć, że – poza wentylatorem i podstawką ładującą – użytkownik w zestawie otrzymuje też przewód do ładowania oraz etui podróżne. Marka przekazała też, iż w przyszłości gama opcjonalnych akcesoriów zostanie rozszerzona. Do wyboru ma być m.in. uchwyt do przypięcia na torbie czy kurtce Grip Clip oraz uchwyt dedykowany do wózka dziecięcego.