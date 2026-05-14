Ten robot powstał dla miłośników dywanów

Narwal Freo Z10 Turbo dołącza do robotów Narwal Freo Z10 i Freo Z10 Ultra, które pojawiły się na polskim rynku w kwietniu 2025 roku. Tak, jak sugeruje to nazwa, jest najmocniejszym z braci, dzięki czemu ma się najlepiej z nich sprawdzać w bardziej wymagających przestrzeniach, między innymi z dużą ilością dywanów i wykładzin.

Robot sprzątający Narwal Freo Z10 Turbo ma moc radzenia sobie z dywanami

Podstawowy model Freo Z10 cechował się mocą ssania do 15000 Pa, wariant z dopiskiem Ultra osiągał 18000 Pa, a nowy Narwal Freo Z10 Turbo oferuje aż 25000 Pa. To powinno wystarczyć nawet, by wessać nieczystości mocno osadzone we włóknach dywanu.

Nie bez znaczenia jest również technologia głębokiego wnikania w miękkie podłoże (CarpetFocus), a także tryb podwójnego czyszczenia (Dual-Pass Zigzag) czyszczący włókna dywanu z obu kierunków. Z kolei za dopełnienie całości można uznać podwójny system zapobiegający wplątywaniu się włosów (DualFlow Tangle-Free).

Narwal Freo Z10 Turbo (źródło: Narwal)

Po wykryciu dywanu robot automatycznie podnosi nakładki mopujące (o 12 mm), dzięki czemu nie trzeba się obawiać o jego zamoczenie. O samych nakładkach zaś warto wiedzieć, że nie są okrągłe, lecz bardziej trójkątne – dzięki temu mają lepiej docierać do narożników. Do tego stały nacisk 12 N zapewnia mocne szorowanie, a wysuwane ramię (EdgeReach) pozwala na precyzyjne czyszczenie przy krawędziach.

Robot sprzątający Narwal Freo Z10 Turbo to także precyzyjny system nawigacji laserowej (LDS) bez kamery z technologią unikania przeszkód, jak również stacja bazowa oferująca automatyczne odsysanie kurzu, pranie nasadek mopujących w temperaturze z zakresu 45-75 stopni Celsjusza (dobieranej na podstawie poziomu zabrudzenia) i suszenie ich gorącym powietrzem, jak również dozowanie wody i detergentu do mycia na mokro.

Ile kosztuje Narwal Freo Z10 Turbo?

W Stanach Zjednoczonych robot trafi do sprzedaży 18 maja 2026 roku. Początkowo będzie dostępny w promocyjnej cenie wynoszącej 600 dolarów (równowartość ~2175 złotych), po czym wzrośnie ona do 900 dolarów (~3260 złotych).

Na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat premiery w Polsce, ale można liczyć na to, że Narwal Freo Z10 Turbo będzie dostępny w naszym kraju – tak jak model podstawowy i Ultra, których sugerowane ceny wynosiły w momencie premiery, odpowiednio, 4299 i 5999 złotych. Obecnie zaś można je kupić za 1800 i nieco ponad 2000 złotych.

Przypomnę jeszcze, że zaledwie kilka dni temu do Polski dotarł robot sprzątający Narwal Flow 2 o sile ssania do 31000 Pa, z podwójną kamerą RGB, rolką mopującą i wielofunkcyjną stacją bazową.