Dyson pokazał „wielki” oczyszczacz do małego mieszkania

Urządzenia firmy Dyson przeważnie są dostosowane do dużych przestrzeni, ale tym razem producent postanowił zatroszczyć się o właścicieli nieco mniejszych mieszkań. Oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact to stosunkowo nieduże urządzenia, ale o bardzo dużych możliwościach.

Dyson HushJet Purifier Compact to wydajny oczyszczacz powietrza do małego mieszkania

Nowy oczyszczacz powietrza Dyson wykorzystuje dyszę HushJet w kształcie gwiazdy, która została zaprojektowana w taki sposób, by wygładzać strumień powietrza, a przez to zapewniać wysoką wydajność przy bardzo niskim poziomie hałasu. Ten ostatni w trybie nocnym wynosi zaledwie 24 dB, a na najwyższych obrotach – 42 dB, więc zupełnie nie wpływa na normalne funkcjonowanie i nie zakłóca snu.

Równocześnie urządzenie jest w stanie efektywnie eliminować nawet 99,97% zanieczyszczeń o wielkości 0,3 mikrona. Wychwytuje pyłki, kurz, alergeny, zarodniki pleśni, lotne związki organiczne i sierść, a do tego pozwala pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystuje w tym celu elektrostatyczny filtr HEPA o żywotności dochodzącej do 5 lat oraz filtr z węglem aktywnym – ten z kolei wymaga wymiany co 12 miesięcy.

Oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact (fot. Dyson)

To też dobry moment, by wspomnieć, że wydajność (CADR) sięga 250 m3/h, a moc jest dostosowywana automatycznie – na podstawie wskazań zintegrowanych czujników jakości powietrza. W razie czego do sterowania można wykorzystać aplikację MyDyson na telefon.

Jednym z atutów tego oczyszczacza są również jego niewielkie gabaryty. Urządzenie ma wymiary 47 × 23 × 23 cm, a jego waga to zaledwie 3,5 kilograma, więc nawet przenoszenie go z miejsca na miejsce nie powinno być szczególnie kłopotliwe.

Ile kosztuje oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact

Oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact jest już dostępny w sprzedaży. Jego cena wynosi 1699 złotych – sporo jak za urządzenie tego rozmiaru, w dodatku bez funkcji nawilżania, ale zdecydowanie nie jest to też najdroższy sprzęt na rynku.

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biało-srebrną oraz czarno-turkusową.