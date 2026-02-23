oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact
Dyson HushJet Purifier Compact (fot. Dyson)
Dyson pokazał „wielki” oczyszczacz do małego mieszkania

Urządzenia firmy Dyson przeważnie są dostosowane do dużych przestrzeni, ale tym razem producent postanowił zatroszczyć się o właścicieli nieco mniejszych mieszkań. Oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact to stosunkowo nieduże urządzenia, ale o bardzo dużych możliwościach.

Dyson HushJet Purifier Compact to wydajny oczyszczacz powietrza do małego mieszkania

Nowy oczyszczacz powietrza Dyson wykorzystuje dyszę HushJet w kształcie gwiazdy, która została zaprojektowana w taki sposób, by wygładzać strumień powietrza, a przez to zapewniać wysoką wydajność przy bardzo niskim poziomie hałasu. Ten ostatni w trybie nocnym wynosi zaledwie 24 dB, a na najwyższych obrotach – 42 dB, więc zupełnie nie wpływa na normalne funkcjonowanie i nie zakłóca snu.

Równocześnie urządzenie jest w stanie efektywnie eliminować nawet 99,97% zanieczyszczeń o wielkości 0,3 mikrona. Wychwytuje pyłki, kurz, alergeny, zarodniki pleśni, lotne związki organiczne i sierść, a do tego pozwala pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystuje w tym celu elektrostatyczny filtr HEPA o żywotności dochodzącej do 5 lat oraz filtr z węglem aktywnym – ten z kolei wymaga wymiany co 12 miesięcy.

Oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact (fot. Dyson)

To też dobry moment, by wspomnieć, że wydajność (CADR) sięga 250 m3/h, a moc jest dostosowywana automatycznie – na podstawie wskazań zintegrowanych czujników jakości powietrza. W razie czego do sterowania można wykorzystać aplikację MyDyson na telefon.

Jednym z atutów tego oczyszczacza są również jego niewielkie gabaryty. Urządzenie ma wymiary 47 × 23 × 23 cm, a jego waga to zaledwie 3,5 kilograma, więc nawet przenoszenie go z miejsca na miejsce nie powinno być szczególnie kłopotliwe.

Ile kosztuje oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact

Oczyszczacz powietrza Dyson HushJet Purifier Compact jest już dostępny w sprzedaży. Jego cena wynosi 1699 złotych – sporo jak za urządzenie tego rozmiaru, w dodatku bez funkcji nawilżania, ale zdecydowanie nie jest to też najdroższy sprzęt na rynku.

Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne do wyboru: biało-srebrną oraz czarno-turkusową.

