Gdybym nie miał iPhone’a, to kupiłbym go w tej promocji

Już w regularnej cenie iPhone 17 jest atrakcyjną propozycją. W ramach promocji Allegro Smart! Weeks kupicie go jednak znacznie taniej, ale jest jeden istotny haczyk.

Mega promocja na iPhone 17 256 GB na Allegro

iPhone 17 256 GB kosztował na start 3999 złotych i bardzo długo trzymał swoją oryginalną cenę. Niedawno w końcu jednak zaczął tanieć i dziś w wybranych sklepach z elektroniką, które należą do sieci oficjalnych dystrybutorów sprzętu Apple, można go kupić już za 3798 złotych.

Fakt, 200 złotych nie jest dużą obniżką, szczególnie w sytuacji, gdy iPhone Air jest sprzedawany za mniej niż 3800 złotych, czyli o ponad 1500 złotych taniej niż w momencie premiery, lecz mając na uwadze aktualne zawirowania na rynku nie wypada na to narzekać. I trzeba z tego korzystać.

Oficjalny sklep Allegro ogłosił jednak, że sprzeda smartfon iPhone 17 w wersji 256 GB w kolorze niebieskim za zaledwie 3349 złotych. To oferta, obok której trudno przejść obojętnie. Niestety, jest istotny haczyk, który może zniechęcić do zakupu.

Promocja na smartfon iPhone 17 256 GB na Allegro jest bardzo ekskluzywna

Przede wszystkim promocja na smartfon iPhone 17 256 GB za 3349 złotych (to link afiliacyjny) będzie dostępna jedynie 15 maja 2026 roku, dopiero od godziny 18:00 i wyłącznie dla osób, które mają aktywną subskrypcję Allegro Smart! – jeśli jej nie masz, to nic straconego, ponieważ do 12 czerwca 2026 roku można wykupić roczną subskrypcję Allegro Smart! za 39,90 złotych (zamiast 59,90 złotych). Opcjonalnie dostępna jest wersja próbna, uprawniająca do skorzystania z 5 darmowych dostaw przez maksymalnie 6 miesięcy.

W dodatku na tę chwilę widnieje informacja, że w tej cenie sprzedana zostanie… zaledwie jedna sztuka, więc kto pierwszy, ten lepszy. Niewykluczone jednak, że pula zostanie zwiększona przed rozpoczęciem promocji. W przeciwnym wypadku ta promocja na iPhone 17 256 GB może odbić się czkawką platformie.

Promocja na smartfon iPhone 17 256 GB za 3349 złotych na Allegro w ramach Allegro Smart! Weeks (źródło: Allegro)