40 miliardów dolarów w kieszeni. NVIDIA jednak nie kupi ARM

NVIDIA po półtorarocznych staraniach rezygnuje z zakupu ARM za 40 miliardów dolarów. Cóż, technologia procesorów mobilnych pozostanie w rękach Japończyków.

Nvidia nie wzbogaci swojego portfolio

„Zieloni” o swoich planach poinformowali oficjalnie we wrześniu 2020 roku. Cel wydawał się w miarę prosty: Zapłacić właścicielowi ARM, japońskiemu przedsiębiorstwu SoftBank 40 miliardów dolarów i stać się prawdopodobnie najpotężniejszym graczem na rynku hardware’owym. Jak już doskonale wiemy, plan się nie powiódł.

Najpierw swój sprzeciw wyrażały takie firmy jak Qualcomm, czy Microsoft. Obie firmy obawiały się że NVIDIA może odmówić licencjonowania projektów chipów od ARM. Całej sprawie zaczęły przyglądać się podmioty państwowe. Brytyjski Organ ds. Konkurencji i Rynku (Competition & Markets Authority) podwójnie badał wpływ takiej fuzji na jakość i ceny produktów, jak również implikacje dot. bezpieczeństwa narodowego.

Za oceanem sytuacja wcale nie była lepsza. Amerykańska Federalna Komisja Handlu ogłosiła blokadę transkacji. Organ Państwowy USA obawiał się, że fuzja doprowadziłaby do osłabienia pozycji innych graczy na rynku. Dwa tygodnie temu pojawiły się sugestie, że NVIDIA wkrótce wycofa się z transakcji. Wczoraj firma potwierdziła doniesienia o wypowiedzeniu umowy w oficjalnym komunikacie.

ARM ma przed sobą świetlaną przyszłość i planujemy wspierać tę firmę przez następne dekady jako licencjobiorcy. ARM jest w centrum ważnych, dynamicznych zmian w informatyce. Choć nie będziemy jednym przedsiębiorstwem, będziemy ściśle współpracować z ARM. Inwestycje, których dokonał Masa (Masayoshi Son – CEO Grupy Softbank, przyp. red.) spowodowały że oddział CPU w ARM rozwinął się poza informatykę kliencką na takie dziedziny, jak superkomputery, chmura, AI i robotyka. Spodziewam się, że ARM będzie najważniejszą architekturą CPU w najbliższej dekadzie. Jensen Huang, założyciel i CEO NVIDII

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Grupa SoftBank zachowa 1,25 mld dolarów wstępnie przelanych do tej pory przez NVIDIĘ. Zostaną one zaliczone do zysków w czwartym kwartale. „Zieloni” zachowają natomiast swoją 20-letnią licencję na rozwiązania ARM.

Jaka przyszłość czeka zatem ARM? Grupa SoftBank, wspólnie ze sprzedawanym podmiotem przygotowuje się do oferty publicznej do końca roku fiskalnego, czyli 31 marca 2023 roku. SBG wierzy, że technologia i własność intelektualna angielskiego projektanta półprzewodników pozostaną w centrum mobilnych rozwiązań i rozwoju sztucznej inteligencji.