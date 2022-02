Uciekliście z WhatsAppa na Signal? Ta nowa opcja jest bardzo przydatna

Signal to jeden z komunikatorów, które mocno zyskały po tym, jak od WhatsAppa odwróciło się wielu użytkowników z powodu zmian w polityce prywatności. Teraz zyskał przydatną funkcję, dzięki której łatwiej będzie przy nim pozostać.

Zmieniasz numer telefonu? Teraz to nie problem

Signal to świetny komunikator, ale do tej pory miał pewną irytującą wadę. Jeśli zmienialiśmy telefon na nowy, to musieliśmy poradzić sobie jakoś z przeniesieniem danych na drugie urządzenie. Signal ułatwiał taki proces, proponując zaimportowanie historii czatów na nowym sprzęcie. Problem pojawiał się jednak, gdy oprócz tego zmienialiśmy jeszcze numer telefonu.

Wydawałoby się, że w grę wchodziłby podobny zabieg, ale Signal miał pod tym względem ograniczenia. Historii rozmów nie dało się przenieść, jeśli numer telefonu się zmienił. Teraz ta cecha komunikatora przestaje mieć znaczenie, bo nareszcie zadbano o odpowiednią aktualizację w ustawieniach aplikacji.

Najnowsza wersja apki wprowadza możliwość zmiany numeru telefonu, dzięki czemu w razie potrzeby, zachowamy swoje dane. Opcja ta zadziała na Androidzie oraz iOS. Co ciekawe – jeśli zmodyfikujemy swój numer w ustawieniach, nasi znajomi dostaną o tym powiadomienie. Nawet otrzymają możliwość łatwego zaktualizowania naszej wizytówki.

Dobrze, że Signal wyposażył się w taki przydatny drobiazg jak ułatwiony przesył dotychczasowych rozmów na urządzenie z nowym numerem. Być może będzie to dla kogoś kolejny argument za tym, by zacząć korzystać z tego komunikatora.