Zanim Microsoft wyda nowego Surface Duo, skupi się na aktualizacji poprzednich modeli

Surface Duo to niesamowicie ciekawa linia produktów. Urządzenia te nieco wyprzedziły swoje czasy, więc Microsoft chce nieco spowolnić cykl wydawniczy i skupić się na dotychczas wydanych iteracjach składanego smartfona.

Aktualizacja do Androida 12L priorytetem

Według najnowszych informacji, Microsoft planuje wydać w nadchodzących miesiącach dwie spore aktualizacje dla swoich smartfonów. Chodzi oczywiście o obie generacje Surface Duo, które na ten moment pracują pod kontrolą Androida 11. Producent ponoć nie planuje wydawać aktualizacji do dwunastki. Zamiast niej, smartfony mają ujrzeć specjalną wersję systemu Google, oznaczoną jako 12L.

Android 12L to nowa wersja systemu z zielonym robocikiem w logo. Ma być ona przeznaczona na składane smartfony oraz tablety. Dzięki nowym API i elastycznemu zarządzaniu przestrzenią, ma być on bardziej dopasowany do sporych wyświetlaczy, jakimi cechują się te urządzenia.

Według harmonogramu, wersja ta powinna w pełni zadebiutować w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Po odpowiednim przystosowaniu oprogramowania oraz sterowników, powinna się zacząć pojawiać na pierwszych smartfonach i tabletach.

Wśród nich mają znaleźć się właśnie Microsoft Surface Duo oraz Surface Duo 2, które z pewnością sporo zyskają po przejściu na wersję systemu stworzoną pod urządzenia ze składanymi (lub, w tym przypadku, dwoma osobnymi) wyświetlaczami.

Na ten moment nie jest do końca jasne, jakie nowe funkcje zyskają oba urządzenia. Nie jest znana również data udostępnienia nowej wersji systemu na urządzenia Microsoftu, lecz ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

Surface Duo 3 schodzi na drugi plan

Jako że Microsoft pragnie skupić większość swojej uwagi na wydanych dotychczas urządzeniach, firma musiała pozmieniać swoje plany odnośnie trzeciej odsłony Surface Duo. Jak przekazał Zac Bowden z redakcji Windows Central, urządzenie to zeszło na drugi plan i może nie pojawić się w 2022 roku.

Gigant pragnie przesunąć premierę tego smartfona o kilka miesięcy i zaprezentować w 2023 roku kompletne, flagowe urządzenie z topową specyfikacją oraz Androidem 12L lub jego następcą. Jest to o tyle dobra wiadomość, że Surface Duo 3 ma być znacznie bardziej dopracowany niż jego poprzednicy.

Miejmy nadzieję, że całość wyjdzie zarówno Microsoftowi, jak i jego klientom na dobre.