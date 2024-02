nubia Music to naprawdę wyjątkowy smartfon. Ma dwa złącza audio i „płytę winylową”

Wśród smartfonów, które zostały pokazane na tegorocznych targach MWC w Barcelonie, zdecydowanie wyróżnia się nubia Music. Nie tylko wygląda on nietypowo, ale ma również zestaw wyjątkowych rozwiązań.

nubia Music, czyli muzyczny smartfon

Pamiętam, że kiedyś telefony muzyczne cieszyły się niemałym zainteresowaniem. Niektórzy producenci, jak chociażby Nokia czy Sony Ericsson, mieli nawet specjalne modele, który były tworzone z myślą o fanach muzyki. Ten trend w najbliższych latach raczej nie wróci, ale nubia Music zasługuje na uwagę, bowiem to wyjątkowy, muzyczny smartfon.

Urządzenie wyróżnia się zastosowaniem dwóch złączy audio 3,5 mm, które pozwalą na słuchanie muzyki na dwóch zestawach słuchawkowych. Możemy więc słuchać muzyki razem ze znajomym, dziewczyną czy chłopakiem. Do tego dochodzi „płyta winylowa”, a tak naprawdę sporych rozmiarów głośnik, który przypomina taką płytę.

Podobno ma być on o 600% głośniejszy niż głośniki, które znajdziemy w wielu smartfonach dostępnych na rynku. Jeśli faktycznie tak jest, to mam nadzieję, że ten smartfon nie stanie się nigdy popularny wśród osób nie mających słuchawek, które to puszczają publiczne muzykę na głos ze smartfonów lub głośników Bluetooth.

Do tego dochodzą algorytmy AI, które też mają pozytywnie wpłynąć na funkcje muzyczne. Na pokładzie jest jeszcze specjalna aplikacja muzyczna, a smartfon wyposażony jest w pasek RGB wokół ekranu, który dostosowuje podświetlenie do aktualnie odtwarzanego utworu. Trzeba przyznać, że funkcji muzycznych z pewnością mu nie brakuje.

Co jeszcze oferuje nubia Music?

Smartfon oferuje 6,6-calowy ekran LCD HD+ (90 Hz). Na pokładzie znalazł się nieokreślony procesor Unisoc, a także mamy „do 8 GB RAM”, ale faktyczna ilość RAM-u jest mniejsza, bowiem producent 8 GB opisuje jako „dynamiczną pamięć”. Do tego dochodzi aparat 50 Mpix z tyłu, któremu towarzyszy drugi aparat (według nieoficjalnych źródeł może mieć 2 Mpix). Jeśli chodzi o akumulator, to jego pojemność wynosi 5000 mAh. Najpewniej całość działa pod kontrolą jakieś zmodyfikowanej wersji Androida.

Wszystko brzmi fajnie, ale cena, która ma wynosić 149 dolarów, potwierdza przypuszczenia, że mamy do czynienia ze smartfon z niższej półki. Obecnie model nubia Music sprzedawany jest w Chinach, ale podobno w kwietniu ma pojawić się w Europie we wspomnianej cenie.