a2mobile ogłasza promocję „No Limit Wszystko”. Co dostaje klient?

Sieć a2mobile ogłosiła promocję pod zdecydowanie atrakcyjną nazwą „No Limit Wszystko”. Co jednak faktycznie otrzymuje klient? Sprawdźmy nową ofertę.

Internet bez limitu, ale przez określony czas

Byłoby zbyt pięknie, gdyby oferta faktycznie zapewnia dostęp do wszystkiego bez limitu i to jeszcze w atrakcyjnej cenie. Mimo tego iż jednak istnieją pewne ograniczenia, to nowa promocja a2mobile jak najbardziej zasługuje na uwagę, bowiem jest naprawdę dobra.

Otóż w każdym z dwóch pakietów – pierwszy za 39,90 złotych, drugi za 49,90 złotych – mamy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Do tego dochodzi nielimitowany internet, aczkolwiek tutaj nie możemy mówić o braku ograniczeń. Otóż w przypadku tańszego pakietu internet bez limitu dostępny jest przez pierwsze 6 odnowień, a następnie do dyspozycji mamy 65 GB, czyli wciąż naprawdę sporo. Natomiast droższy pakiet to 12 pierwszych odnowień bez limitu, a następnie klient dostaje 120 GB. Wspomniane odnowienia realizowane są co 31 dni.

Warto jeszcze dodać, że promocja skierowana jest zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów sieci a2mobile. W celu skorzystania wystarczy wyrazić i utrzymać zgodę marketingową oraz subskrybować jeden z wymienionych pakietów. Jeśli jesteście zainteresowani opisaną ofertą, to warto odwiedzić stronę internetową a2mobile.

Możliwe, że już to zauważyliście, ale wypada o tym wspomnieć. Dwa pakiety, o których przed chwilą wspomniałem, są teraz tańsze. Wcześniej jeden z pakietów kosztował 59,90 złotych (teraz 49,90 złotych), a ten drugi wiązał się z wydatkiem 49,90 złotych (teraz 39,90 złotych)

Mnóstwo gigabajtów ekstra!

Dziś, 27 lutego 2024 roku, wystartowała jeszcze jedna promocja – „Ekstra 500 GB”. W jej ramach klient będzie mógł zyskać dodatkowe 500 GB za aktywację pakietu oraz jego kolejne odnowienia.

Jak to działa? Otóż aktywując pakiet Niewyczerpalne Wszystko za 19,90 złotych zyskujemy 500 GB ekstra. Natomiast przy pakiecie za 24,90 złotych i jego odnowieniu jest to już łącznie 1000 GB, a w pakiecie za 34,90 złotych łączny bonus to nawet 2000 GB. Ekstra GB są ważne tak jak pakiet – 31 dni i będą wykorzystywane po zużyciu przez użytkownika danych posiadanych w pakiecie podstawowym.

Brzmi ciekawie? Jeśli tak, to warto odpowiedź stronę internetową a2mobile. Należy jeszcze wiedzieć, że promocja dostępna jest dla klientów, którzy wyrazili zgodę marketingową.