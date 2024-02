Na klientów Apple czekają rabaty. Ruszył nowy program lojalnościowy

Urządzenia Apple nie należą do najtańszych, podobnie jak usługi z nimi związane. Autoryzowany serwis i dystrybutor sprzętów firmy z Kalifornii, iMad, uruchomił nowy program lojalnościowy, dzięki któremu można sporo zaoszczędzić.

iMadExtra to nowy program lojalnościowy dla klientów Apple

Program lojalnościowy iMadExtra gwarantuje szereg profitów, lecz w pierwszej kolejności trzeba do niego przystąpić. W jaki sposób? Wymagane jest kupienie lub wynajęcie wybranego urządzenia Apple w sklepie stacjonarnym iMad – może to być Apple Watch, iPad, iPhone, Mac mini, iMac, Mac Pro, MacBook Air, MacBook Pro lub Mac Studio.

Salony iMad znajdują się w Krakowie (ul. św. Filipa 17), Warszawie (ul. Krucza 50) i Katowicach (ul. Żelazna 2) oraz we Wrocławiu (ul. Plac Nowy Targ 28). Następnie trzeba zaakceptować regulamin programu lojalnościowego iMadExtra (dodajemy go poniżej) oraz wyrazić zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych (to warunek konieczny). To wszystko.

Jak przystąpić do programu lojalnościowego iMaxExtra – instrukcja (fot. Tabletowo.pl)

Przystąpienie do programu iMadExtra nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, a jedynie wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Regulamin programu lojalnościowego iMadExtra (PDF)

Jakie korzyści daje program lojalnościowy iMadExtra?

W ramach programu lojalnościowego klient otrzymuje pakiet o wartości 1000 złotych na wybrane szkolenia i usługi – ich pełną listę znajdziecie w podlinkowanym niżej wykazie. Wśród nich znajdują się m.in. szkolenia z użytkowania urządzeń Apple, wypożyczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy (dostępne są iPhone 13, MacBook Air M1, iPad 9. generacji), przeniesienie danych, reinstalacja systemu i czyszczenie laptopa po zalaniu.

Do każdego szkolenia i usługi przypisana jest konkretna kwota. Pulę dostępnych środków, tj. 1000 złotych, można wykorzystać wedle własnego uznania i potrzeb w ciągu 24 miesięcy. W przypadku, gdy na koncie klienta pozostanie niewystarczająca kwota, można dopłacić różnicę dowolną formą płatności.

Wykaz szkoleń i usług serwisowych dla członków programu lojalnościowego iMadExtra (PDF)

Oprócz puli 1000 złotych do wykorzystania na szkolenia i usługi serwisowe, w ramach programu lojalnościowego iMadExtra klient otrzymuje również rabaty:

20% na wybrane akcesoria (lista poniżej),

20% na szkolenia,

15% na usługę iMadCare,

10% na wybrane usługi serwisowe.

Lista akcesoriów z rabatem dla członków programu lojalnościowego iMadExtra (PDF)