Masz problemy z Android Auto? Możliwe, że jest dostępne rozwiązanie

Google rozpoczęło udostępnianie Android Auto w wersji 11.4. Aktualizację (chyba) warto zainstalować, gdy doświadczamy problemów z tym oprogramowaniem dla kierowców, ale należy też pamiętać, że może to zakończyć się nowymi błędami.

Nowa wersja Android Auto dostępna do pobrania

Chciałbym napisać, że zdecydowanie warto zainstalować najnowszą wersję, ale mam tutaj wątpliwości. Z jednej strony, nowsza wersja powinna zawierać różne poprawki i udoskonalenia, a także może usuwać wcześniej zgłoszone usterki. Z drugiej strony jednak wiele razy zdarzyło się, że aktualizacja przyniosła nowe problemy.

Oczywiście, gdy należymy do grona użytkowników, którzy muszą męczyć się z ostatnio zauważymy błędami, można spróbować zainstalować najnowszą wersję. Możliwe, że zakończy się to oczekiwanym rezultatem. Co więcej, możemy dostać nowe funkcje, ale to też nie jest pewne. Warto tutaj przypomnieć, że Google ostatnio zapowiedziało wdrożenie funkcji podsumowań wiadomości, które są tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Wybaczcie, że dość często pojawia się słowo „może”, ale niestety Google ponownie nie pochwaliło się listą zmian w aktualizacji. Zdecydowanie takie podejście twórców jest irytujące. Nie dość, że w przypadku Android Auto różnych błędów i problemów jest stanowczo zbyt dużo, to jeszcze nie mamy pewności, co wprowadzają konkretne aktualizacje.

Mapy Google w Android Auto (fot. Tabletowo.pl)

Czasami mam wrażenie, że omawiane oprogramowanie dla kierowców traktowane jest przez Google jako projekt drugiej kategorii, który pozostaje w fazie eksperymentalnej. Natomiast mamy do czynienia z aplikacją, z której korzystają miliony kierowców. Ponadto obsługa Android Auto jest coraz częściej jednym z ważniejszych czynników wpływających na atrakcyjność samochodu.

Jak zainstalować nową wersję?

Możemy poczekać aż odpowiednia aktualizacja pojawi się w Google Play. Warto jednak zaznaczyć, że proces udostępniania przeprowadzany jest stopniowo, więc niektórzy użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Już kilka razy zdarzało się, że na aktualizację musiałem czekać nawet kilka tygodni.

Jeśli należmy do osób niecierpliwych lub po prostu chcemy jak najszybciej pozbyć się występujących błędów, to można spróbować zainstalować najnowszą wersję z pliku APK. Daje to pewność, że już teraz będziemy mieli dostęp do Android Auto 11.4.