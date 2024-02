Nokia G22 dostępna w najmodniejszym kolorze 2024 roku

Tani smartfon Nokia G22 jest już dostępny na polskim rynku od kwietnia, więc to żadna nowość. Ten model zyskał jednak nowe malowanie. Teraz można kupić to urządzenie w najmodniejszym kolorze tego roku. Prezentuje się świetnie.

Mocno brzoskwiniowy smartfon

W grudniu 2023 roku Pantone ogłosiło kolor roku 2024. Został nim Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Jak mówi sama organizacja, jest to aksamitnie delikatny brzoskwiniowy odcień. Trzeba przyznać, że jest naprawdę przyjemny dla oka. Oczywiście nie umknęło to uwadze producentów smartfonów.

Tuż po ogłoszeniu Peach Fuzz kolorem roku 2024 Motorola pochwaliła się, że jej urządzenia pojawią się w brzoskwiniowej odsłonie. Nowe malowanie zyskały wówczas modele razr 40 ultra i edge 40 neo. Na podobny ruch zdecydowało się HMD Global, czyli producent smartfonów marki Nokia. Firma zapowiedziała właśnie, że w najmodniejszy kolor tego roku zyska model G22, który będzie dostępny w wersji So Peach.

Nokia G22 w nowej, brzoskwiniowej odsłonie to połączenie modnego koloru, solidnego urządzenia i opcji naprawy, czyli wszystkiego, czego oczekuje klient. I to w przystępnej cenie, bo dobry telefon nie musi drenować portfela. Raun Forsyth, wiceprezes HMD ds. projektowania

Nokia G22 So Peach (fot. producenta)

Co oferuje Nokia G22?

Piękny i modny kolor, chociaż przyciąga wzrok, to jednak nie jest najważniejszy przy wyborze smartfona. Przyjrzyjmy się więc specyfikacji Nokii G22. Producent wyposażył ją w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (720×1600 pikseli), jasności do 500 nitów oraz odświeżaniu na poziomie 90 Hz. Motorem napędowym smartfona jest procesor Unisoc T606, wspierany przez 4 GB RAM oraz dodatkowe, wirtualne 2 GB pamięci operacyjnej. Urządzenie dostępne jest ze 128 GB pamięci wewnętrznej. Można ją jednak rozszerzyć za pomocą kart microSD.

Do dyspozycji użytkowników producent oddał również 50 Mpix aparat główny, wspierany przez dwa 2 Mpix sensory – jeden do pomiaru głębi, a drugi do zdjęć makro. Akumulator smartfona ma pojemność 5050 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 20 W. Przy okazji warto wspomnieć, że Nokia G22 oferuje też opcję samodzielnej naprawy Quick Fix, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo wymienić baterię, wyświetlacz i port ładowania.

Za Nokię G22 w modnym, brzoskwiniowym kolorze należy zapłacić 699 złotych. Obecnie ten model w szarym malowaniu można kupić od 549 złotych. To oznacza, że za inny kolor obudowy trzeba trochę dopłacić.