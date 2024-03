Nowy tablet Samsunga ujrzał światło dzienne

Aż dziw, że Samsung tak późno oficjalnie zaprezentował tablet Galaxy Tab S6 Lite 2024, gdyż szczegółowe informacje na jego temat były dostępne w sieci od dawna. Co oferuje nowe urządzenie w ofercie producenta z Korei Południowej?

Specyfikacja tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Urządzenie otrzymało wyświetlacz w technologii TFT, który cechuje się przekątną 10,4 cala i rozdzielczością 2000×1200 pikseli (WUXGA+). Producent nie wspomina nic, żeby ekran był w stanie odświeżać obraz z częstotliwością wyższą niż 60 Hz, natomiast informuje, że można go obsługiwać również rysikiem S Pen (który prawdopodobnie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego, choć Samsung tego nie podaje).

Sercem Galaxy Tab S6 Lite 2024 jest procesor z ośmioma rdzeniami, z których część ma maksymalną częstotliwość taktowania 2,4 GHz, a pozostała 2,0 GHz. Producent nie ujawnia jednak, jaki model SoC zastosował w tym urządzeniu, aczkolwiek przed jego premierą mówiło się, że będzie to Exynos 1280 (2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 (źródło: producent)

Na pokładzie Galaxy Tab S6 Lite 2024 znalazło się też 4 GB RAM, a do tego oferuje on od 64 do 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Całość ma fabrycznie wgrany system Android 14 z nakładką One UI 6.1, a za jej zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 7040 mAh, który ma zapewnić do 13 godzin korzystania z internetu lub do 14 godzin oglądania wideo.

Ponadto specyfikacja Galaxy Tab S6 Lite 2024 obejmuje jeszcze między innymi aparat o rozdzielczości 8 Mpix z autofokusem na tyle i 5 Mpix na przodzie, Bluetooth 5.3, WiFi 5, USB-C (USB 2.0), głośniki AKG z Dolby Atmos, obsługę GPS, Glonass, Galileo, QZSS i Beidou oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i wsparcie dla Samsung DeX. W wybranych modelach jest również modem LTE. Całe urządzenie ma wymiary 244,5×154,3×7 mm i waży 465 gramów.

Cena tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 roku

Strona producenta nie podaje jeszcze cen Galaxy Tab S6 Lite 2024, lecz według nieoficjalnych informacji w Europie ma on kosztować:

429 euro (równowartość ~1850 złotych) za wersję WiFi 4/64 GB,

459 euro (~1980 złotych) za wariant LTE 4/128 GB,

489 euro (~2110 złoitych) za model WiFi 4/128 GB,

519 euro (~2235 złotych) za wersję LTE 4/128 GB.

Ceny oczywiście mogą się różnić w zależności od kraju. Można się spodziewać, że Galaxy Tab S6 Lite 2024 będzie wkrótce dostępny też w Polsce. Tymczasem sprawdźcie, jakie tablety można kupić za nie więcej niż 1000 złotych.