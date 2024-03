Max zastąpi HBO Max w Polsce później niż się spodziewaliśmy. Znamy konkretny termin

Nowa platforma Max zastąpiła HBO Max w Stanach Zjednoczonych w maju 2023 roku, natomiast w Polsce miało to nastąpić wiosną 2024 roku. Dziś oficjalnie poinformowano, że stanie się to jednak później niż się spodziewaliśmy. Znamy konkretny termin.

Konkretny termin premiery Max w Polsce

Przedstawiciele Warner Bros. Discovery w październiku 2023 roku zapowiedzieli, że nowa platforma zastąpi HBO Max w Europie wiosną 2024 roku. Dziś, pierwszego dnia wiosny, amerykański gigant ogłosił oficjalnie, że w Polsce nastąpi to w czerwcu 2024 roku. Być może zatem zdąży dotrzymać terminu – ma czas do 19 czerwca, bo następnego dnia zaczyna się kalendarzowe lato. Nie zmienia to jednak faktu, iż spodziewaliśmy się, że stanie się to wcześniej niż dopiero 6. miesiąca 2024 roku.

źródło: Warner Bros. Discovery

Max będzie platformą, na której użytkownicy znajdą niezrównaną bibliotekę treści – najlepsze światowe i polskie filmy oraz seriale. Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN

Polska nie jest pierwsza w kolejce krajów, w których nowa platforma zastąpi HBO Max w Europie, bo w części z nich nastąpi to już 21 maja 2024 roku (między innymi w państwach skandynawskich, Europy Środkowo-Wschodniej i Półwyspu Iberyjskiego). Docelowo Max ma być dostępny w 25 krajach w regionie oraz 65 państwach i terytoriach w ujęciu ogólnym.

Oferta Max w Polsce

Mimo że nowa platforma zacznie być dostępna w Polsce dopiero w czerwcu 2024 roku, to już dziś dowiedzieliśmy się, pomiędzy jakimi pakietami będą mogli wybierać klienci w kraju nad Wisłą:

pakiet podstawowy z reklamami umożliwiający oglądanie wideo w rozdzielczości Full HD na maksymalnie 2 urządzeniach jednocześnie,

pakiet standard – to samo, co w pakiecie podstawowym, ale bez reklam i z możliwością pobrania do 30 tytułów w celu obejrzenia później offline,

pakiet premium – możliwość oglądania filmów i seriali na nawet 4 urządzeniach jednocześnie w rozdzielczości 4K z dźwiękiem Dolby Atmos (przy wybranych tytułach) oraz pobrania do 100 tytułów, aby później obejrzeć je bez dostępu do internetu.

Ponadto dostępny będzie pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport” (do każdego z ww. pakietów), zapewniający dostęp do kanałów na żywo, m.in. TVN24, CNN, TVN, TVN7, Cartoon Network, Cartoonito, Eurosport 1 i Eurosport 2, a także relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów i wyścigu 24h Le Mans. Oglądać je będzie można maksymalnie na 2 urządzeniach jednocześnie.

Polski oddział Warner Bros. Discovery nie ujawnił jeszcze cennika w Polsce.