Samsung Galaxy Tab S6 Lite w 2024 roku będzie nieco droższy, ale też nieco lepszy

Obecny model z tej serii nie zdążył się jeszcze jakoś mocno zestarzeć. Mimo to wielkimi krokami zbliża się premiera tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024). W sieci pojawiły się doniesienia na temat tego, co zaoferuje i ile będzie kosztować.

Samsung odświeża tablet Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) to relatywnie tani tablet, który zastąpi model z 2022 roku. Nie zanosi się jednak na to, by miał przynieść wielkie zmiany w tej serii. Mimo to najnowszy tablet otrzyma nowe serce – Snapdragona 720G zastąpi autorski Exynos 1280 (z 2 rdzeniami o taktowaniu 2,4 GHz i 6 rdzeniami z zegarem 2 GHz). Jeśli zaś chodzi o pamięć, to RAM niezmiennie będą 4 GB, a na pliki (w zależności od wariantu) otrzymamy 64 lub 128 GB.

Galaxy Tab S6 Lite 2022 (fot. producenta)

Podobnie jak jego poprzedniczka, nowa es szóstka z dopiskiem Lite zostanie wyposażona w wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala. Pomimo aktualizacji modułów bezprzewodowych, mamy się jednak nie doczekać obsługi łączności 5G – pozostaje LTE, wraz z dwuzakresowym Wi-Fi i technologią Bluetooth 5.3.

Nie ma też, wreszcie, co liczyć na dłuższy czas pracy lub szybsze ładowanie. Uzupełnianie energii będzie się odbywać z mocą maksymalnie 15 W, a sam akumulator ma cechować się pojemnością 6840 mAh (w modelu sprzed dwóch lat jest to zaś 7040 mAh).

Cena tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Będący źródłem tych informacji serwis Appuals nie ma na razie nic do dodania w kontekście specyfikacji urządzenia. Zdradza jednak listę dostępnych kolorów (szary, różowy i jasnozielony) oraz – przede wszystkim – ceny. Wygląda na to, że w każdym przypadku będzie nieco drożej – o około 100 złotych względem poprzedniej generacji.

Konkretnie ceny na Starym Kontynencie mają przedstawiać się następująco:

Galaxy Tab S6 Lite (2024) Wi-Fi 4/64 GB – 429 euro (równowartość ~1850 złotych),

Galaxy Tab S6 Lite (2024) Wi-Fi 4/128 GB – 489 euro (~2110 złotych),

Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4/64GB – 459 euro (~1980 złotych),

Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE 4/128 GB – 519 euro (~2240 złotych).

Według tych samych źródeł nowy Galaxy Tab S6 Lite (2024) ma ujrzeć światło dzienne równocześnie z nadchodzącymi smartfonami Galaxy A35 i Galaxy A55, których premiery spodziewamy się już 11 marca 2024 roku.