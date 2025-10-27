Mówisz, że Paint to lipa? To patrz na to

Jeden z najpopularniejszych programów na świecie otrzymuje nową funkcję. Póki co jej dostępność jest dość ograniczona, ale dzięki niej, jednym kliknięciem zamienisz kiepski obraz w arcydzieło.

Twój obraz Ci się nie podoba? Wkrótce wystarczy jedno kliknięcie

Paint to jedno z pierwszych narzędzi, z jakich korzystają dzieci. Dla wielu z nas jest to intuicyjny program do tworzenia prostych rysunków czy edytowania obrazów. Microsoft jednak od dłuższego czasu pracuje nad Paintem, dodając coraz to ciekawsze opcje i szersze możliwości. Ponadto właściciel Windowsa wdraża do tego popularnego programu sztuczną inteligencję, oddając w ręce użytkowników kolejne przydatne narzędzia.

W listopadzie 2024 roku wspominaliśmy, że Paint w wersji 11.2410.28.0 otrzymał nowe funkcje. Jedną z nich jest generatywne wypełnienie, które pozwala na dodawanie obiektów i modyfikowanie obrazu przy zachowaniu już istniejącego stylu graficznego. Wtedy też do Painta trafiła opcja usuwania niechcianych obiektów z możliwością zastąpienia ich wygenerowanym tłem. Teraz na blogu Microsoft Insider zaanonsowano funkcję Restyle, opartą na modelach AI.

Co ważne, opcja ta póki co została skierowana do uczestników programu Windows Insider. Microsoft rozpoczął udostępnianie funkcji w wersji Paint 11.2509.441.0 w kanałach Canary, Dev oraz Beta przeznaczonych dla systemu Windows 11.

Przeprojektuj swój obraz jednym kliknięciem w programie Paint

Opcja Restyle zostanie dołączona do zakładki Copilot, gdzie w aktualnej wersji programu i po zalogowaniu się do konta Microsoft znajdziesz funkcje, takie jak:

Kreator obrazów,

Generatywne wymazywanie,

Usuń tło.

Jeśli spełniasz wszystkie warunki lub zyskasz już dostęp do funkcji Restyle wystarczy, że wybierzesz odpowiedni styl z listy np. Pop art. Dzięki temu sztuczna inteligencja dowie się, w jaki sposób ma przeobrazić Twój rysunek. Następnie pozostaje już tylko jedno kliknięcie w przycisk „Generuj”.

Funkcja Restyle (źródło: Microsoft)

Warto jednak wiedzieć, że poza ograniczeniami z dostępnością, Paint korzysta z opcji Restyle lokalnie, co wymaga posiadania Copilot+ na urządzeniu z procesorem Snapdragon. Co więcej, musisz zalogować się do konta Microsoft. Jest jeszcze jeden problem – aby przerobić, unowocześnić czy po prostu zmienić styl Twojego arcydzieła, wpierw musisz je narysować.

Póki co nie wiadomo, kiedy funkcja ta zostanie udostępniona szerzej – poza uczestnikami programu Windows Insider.