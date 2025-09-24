Kolejny tablet marki Poco potwierdzony przez Xiaomi. To nie koniec

Przypadkiem lub nie – Xiaomi potwierdziło, że ofertę Poco uzupełni kolejny tablet. Nieoficjalnie natomiast mówi się o jeszcze jednym modelu tej marki.

Xiaomi potwierdziło wprowadzenie na rynek nowego tabletu marki Poco

Na oficjalnej stronie chińskiego producenta, na której można znaleźć informacje dotyczące daty premiery i terminu zakończenia wsparcia dla poszczególnych urządzeń, pojawił się sprzęt, który jeszcze nie miał oficjalnej premiery.

Chodzi tutaj o tablet Poco Pad M1, przy którym widnieje data premiery 22 września 2025 roku, jednak ten dzień już minął, a urządzenie nie zostało oficjalnie zaprezentowane. Sugeruje to, że powinniśmy spodziewać się jego rychłego debiutu.

Tablet Poco Pad M1 wymieniony na oficjalnej stronie Xiaomi (źródło: Xiaomi)

Jeden z informatorów doniósł o planach wprowadzenia takiego modelu na rynek już w sierpniu – wówczas sprzęt wychwycono w kodzie HyperOS. Teraz jednak mamy pół-oficjalne potwierdzenie od samego producenta.

Przywoływany informator twierdzi, że tablet Poco Pad M1 będzie miał bliskiego krewnego w ramach marki Redmi, co spowodowało spekulacje, że może bazować na Redmi Pad 2 Pro, którego premiera spodziewana jest 24 września 2025 roku.

Ma on oferować m.in. 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesor Snapdragon 7s Gen 4, modem 5G (opcjonalnie), do 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 12000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W i zwrotnego 27 W.

Tablet Poco Pad M1 ma jednak (podobno) mieć procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Będzie jeszcze jeden tablet Poco

Na rynku pojawi się jednak nie tylko tablet Poco Pad M1, ale też Poco Pad X1. Będzie on bazował na Xiaomi Pad 7, który trafił do sprzedaży w Polsce w marcu 2025 roku i kosztował od 1799 złotych.

Nie wiadomo, kiedy zadebiutuje tablet Poco Pad X1 i gdzie producent zamierza go sprzedawać. Dziś za Xiaomi Pad 7 trzeba zapłacić w Polsce od 1349 złotych, aczkolwiek – patrząc na jego ograniczoną dostępność w oficjalnej polskiej dystrybucji – niewykluczone jest, że Xiaomi robi miejsce właśnie na tablet Poco Pad X1.