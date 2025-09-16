Redmi Pad 2 Pro
źródło: Xiaomi
Tablety

To może być najlepszy tablet Redmi. Zobaczymy go już niebawem

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sprzęt
Tablety
To może być najlepszy tablet Redmi. Zobaczymy go już niebawem

Xiaomi wygadało się na temat premiery Redmi Pad 2 Pro. Należy podkreślić, że ten tablet zapowiada się naprawdę dobrze.

Co zaoferuje tablet Redmi Pad 2 Pro?

Nowy tablet będzie miał wiele wspólnego z zeszłorocznym Redmi Pad Pro. Oczywiście jest to zaletą, bowiem wspomniany model w dniu debiutu został przez wiele osób określony najlepszym tabletem wydanym pod marką Redmi. Jego główne cechy mają być zachowane, ale pojawią się też zmiany, zarówno te dobre, jak i będące krokiem wstecz.

Tablet, którym Xiaomi zdążyło się już oficjalnie pochwalić podczas transmisji na YouTube, będzie wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Niewykluczone, że będzie to ten sam panel IPS, co w starszym tablecie. Sugeruje to nawet maksymalna jasność, która ma wynieść 600 nitów.

Sercem urządzenia ma być procesor Snapdragon 7s Gen 4. Ponadto – obok modemu WiFi i Bluetooth – znajdzie się opcjonalny modem, pozwalający wykorzystać potencjał sieci 5G. Należy nastawić się, że wersje z 5G będą droższe od tych bez łączności komórkowej. W kwestii pamięci nie powinno być gorzej niż w zeszłym roku – Redmi Pad Pro miał 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane.

Redmi Pad 2 Pro
źródło: Xiaomi

Na pokładzie znajdzie się odczuwalnie większy akumulator, który w nowym modelu ma mieć 12000 mAh. Szkoda tylko, że spadnie maksymalna moc ładowania z 33 do 27 W. Nie jest to diametralna różnica, ale taki akumulator powinien jednak mieć zapewnioną funkcję szybszego uzupełniania energii.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że z tyłu znajdzie się pojedynczy aparat, a także nie zabraknie przedniej kamerki. Odłączana, fizyczna klawiatura będzie pozbawiona gładzika. Dla części użytkowników atutem powinna okazać się obsługa rysika.

Kiedy zadebiutuje Redmi Pad 2 Pro?

Globalna premiera zaplanowana jest na 24 września 2025 roku. Wówczas Xiaomi pochwali się przed całym światem też innymi urządzeniami – Xiaomi 15T i 15T Pro czy Watch S4 w wariancie 41 mm.

Ceny nie są jeszcze znane. Na koniec mam jednak świetną wiadomość. Chciałbym bowiem przypomnieć, że Redmi Pad Pro zadebiutował w Polsce. Nowy model również może zatem zawitać nad Wisłę.

Zobacz również

Obserwuj nas