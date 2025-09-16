To może być najlepszy tablet Redmi. Zobaczymy go już niebawem

Xiaomi wygadało się na temat premiery Redmi Pad 2 Pro. Należy podkreślić, że ten tablet zapowiada się naprawdę dobrze.

Co zaoferuje tablet Redmi Pad 2 Pro?

Nowy tablet będzie miał wiele wspólnego z zeszłorocznym Redmi Pad Pro. Oczywiście jest to zaletą, bowiem wspomniany model w dniu debiutu został przez wiele osób określony najlepszym tabletem wydanym pod marką Redmi. Jego główne cechy mają być zachowane, ale pojawią się też zmiany, zarówno te dobre, jak i będące krokiem wstecz.

Tablet, którym Xiaomi zdążyło się już oficjalnie pochwalić podczas transmisji na YouTube, będzie wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Niewykluczone, że będzie to ten sam panel IPS, co w starszym tablecie. Sugeruje to nawet maksymalna jasność, która ma wynieść 600 nitów.

Sercem urządzenia ma być procesor Snapdragon 7s Gen 4. Ponadto – obok modemu WiFi i Bluetooth – znajdzie się opcjonalny modem, pozwalający wykorzystać potencjał sieci 5G. Należy nastawić się, że wersje z 5G będą droższe od tych bez łączności komórkowej. W kwestii pamięci nie powinno być gorzej niż w zeszłym roku – Redmi Pad Pro miał 6 lub 8 GB RAM i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane.

Na pokładzie znajdzie się odczuwalnie większy akumulator, który w nowym modelu ma mieć 12000 mAh. Szkoda tylko, że spadnie maksymalna moc ładowania z 33 do 27 W. Nie jest to diametralna różnica, ale taki akumulator powinien jednak mieć zapewnioną funkcję szybszego uzupełniania energii.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że z tyłu znajdzie się pojedynczy aparat, a także nie zabraknie przedniej kamerki. Odłączana, fizyczna klawiatura będzie pozbawiona gładzika. Dla części użytkowników atutem powinna okazać się obsługa rysika.

Kiedy zadebiutuje Redmi Pad 2 Pro?

Globalna premiera zaplanowana jest na 24 września 2025 roku. Wówczas Xiaomi pochwali się przed całym światem też innymi urządzeniami – Xiaomi 15T i 15T Pro czy Watch S4 w wariancie 41 mm.

Ceny nie są jeszcze znane. Na koniec mam jednak świetną wiadomość. Chciałbym bowiem przypomnieć, że Redmi Pad Pro zadebiutował w Polsce. Nowy model również może zatem zawitać nad Wisłę.