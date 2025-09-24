Trzy nowości GoPro. Nie tylko dla fanów sportów ekstremalnych

Firma specjalizująca się w produkcji wytrzymałych kamer kompaktowego rozmiaru zaanonsowała trzy nowości. Na liście znalazło się coś dla fanów sportów ekstremalnych i osób lubiących tworzenie codziennych kadrów.

W lutym 2025 roku GoPro zaprezentowało odświeżoną kamerę Max 360. Teraz do portfolio dołączają trzy nowe produkty, a wśród nich „najtrwalsza na świecie” kamera 360 stopni z jakością określaną jako „prawdziwe 8K” oraz kamerka typu lifestyle do nagrywania „czegokolwiek i kiedykolwiek”. Producent zaanonsował też nowy gimbal z funkcją śledzenia obiektów z pomocą sztucznej inteligencji.

GoPro Max 2 – najwytrzymalsza kamera sportowa z 8K

Max 2 ma być kamerą 360 stopni, wyróżniającą się wytrzymałością i łatwością obsługi. Producent twierdzi, że sprzęt ten pozwala na nagrywanie profesjonalnych obrazów i szybkich scen w rozdzielczości „prawdziwe 8K”, cechujących się doskonałymi kolorami i wysoką jakością obrazu. Ponadto model Max 2 oferuje:

zestaw sześciu mikrofonów (dla nagrań realistycznego dźwięku 360 stopni),

wymienne soczewki Twist-and-Go (łatwe w demontażu i montażu, wykonane z hydrofobowego i wytrzymałego szkła optycznego),

akumulator Enduro o pojemności 1960 mAh (wytrzymały nawet w niskich temperaturach),

wbudowany GPS,

łączność z aplikacją Quik, gdzie użytkownik może kadrować ujęcia, przycinać je i powiększać, również z wykorzystaniem funkcji AI.

Cena GoPro Max 2 została ustalona na 499,99 dolarów (~1810 złotych). Póki co kamerę można zamawiać w przedsprzedaży, a regularna sprzedaż wystartuje 30 września 2025 roku.

GoPro Lit Hero – kamera typu lifestyle z rozdzielczością 4K

Kamera Lit Hero jest określana przez producenta jako „ultrakompaktowa” kamera typu lifestyle. Urządzenie ma sprawdzić się w dowolnym miejscu i rejestrować filmy w rozdzielczości 4K z prędkością do 60 klatek na sekundę. Ponadto z kamery można skorzystać pod wodą na głębokości do 5 metrów, a dzięki wbudowanemu oświetleniu nagrywanie jest możliwe również w całkowitej ciemności. Z kolei akumulator Enduro ma pozwolić na 100 minut ciągłego nagrywania.

Lit Hero (źródło: PRnewswire | GoPro)

Model Lit Hero jest już dostępny w przedsprzedaży za 269,99 dolarów (~980 złotych). Sprzedaż regularna w sklepach detalicznych rozpocznie się 21 października 2025 roku.

GoPro Fluid Pro AI – gimbal dla twórców i nie tylko

GoPro zaprezentowało również gimbal, który przeznaczony jest przede wszystkim dla twórców internetowych. Fluid Pro AI oferuje funkcję śledzenia obiektów opartą na sztucznej inteligencji i będzie odpowiedni do utrzymania kamer, smartfonów i aparatów kompaktowych o masie do 400 gramów.

Fluid Pro AI (źródło: PRnewswire | GoPro)

Ponadto nowy gimbal wyposażono w 3-osiowy stabilizator, zintegrowane światło wypełniające oraz akumulator, który ma wytrzymać około 18 godzin pracy. Ciekawym dodatkiem jest możliwość użycia Fluid Pro AI jako powerbanku do naładowania smartfona czy kamery.

Nowy gimbal GoPro wyceniono na 229,99 dolarów (~830 złotych). Sprzęt jest już dostępny w przedsprzedaży w sklepie producenta, natomiast w sklepach detalicznych pojawi się 21 października 2025 roku.