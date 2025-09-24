Jest sposób, żeby jeździć taniej Uberem. Wróciły wspomnienia

Podróżowanie każdym środkiem transportu publicznego staje się coraz droższe. Uber przygotował atrakcyjną ofertę dla osób, które robią to szczególnie często. Aż przypomniały mi się czasy szkolne…

Nowy sposób na tańsze podróżowanie Uberem

W lipcu 2025 roku Uber ogłosił, że z jego usług będą mogli zacząć korzystać mieszkańcy wielu mniejszych miast w Polsce, nie tylko przejazdów, ale też dostawy paczek i zakupów. Z kolei w sierpniu 2025 roku Uber poinformował o aktualizacji polityki dotyczącej odwoływania przejazdów. Ma to na celu zdyscyplinowanie klientów, aby nie odwoływali przejazdów w ostatniej chwili i nie kazali kierowcy długo czekać na siebie.

We wrześniu firma postanowiła wdrożyć kolejną zmianę, tym razem skupioną wokół kosztów przejazdów. Otóż od teraz klienci mogą wykupić karnety przedpłacone, za pomocą których opłacą podróże na często wybieranych trasach. Co najistotniejsze: ma to być korzystniejsza opcja niż płacenie osobno za każdym razem.

Zainteresowani tą ofertą klienci mogą wykupić karnet na 5, 10, 15 lub nawet 20 przejazdów. Im większa liczba kursów, tym obniżka ma być większa – a zaczyna się ona od 5% i kończy na aż 20% wysokości średniej ceny przejazdu na danej trasie. Klienci na tym samym ekranie zobaczą ofertę jednorazowego przejazdu oraz karnetów z większą liczbą kursów, dzięki czemu będą mogli porównać ceny.

Karnet na przejazdy (źródło: Uber)

Takie bezpośrednie porównanie z pewnością zachęci wiele osób do wykupienia karnetu, jeżeli ktoś często podróżuje na danej trasie. Uber wymaga jednak podania przedziału czasowego, w którym klient zazwyczaj zamawia przejazd.

W pierwszej kolejności nowa usługa została wdrożona w 75 miastach w Stanach Zjednoczonych. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości jej dostępność zostanie rozszerzona, w tym o Polskę, gdzie Uber prowadzi zaciekłą rywalizację z Boltem i nie tylko.

Mnie natomiast karnety na przejazdy przypomniały czasy szkolne, gdy od poniedziałku do piątku jeździłem autobusem do szkoły średniej. Najczęściej kasowałem właśnie karnet, który opłacał się bardziej niż jednorazowe bilety. Dziś w moim mieście już czegoś takiego nie sprzedają.

Swoją drogą może wiecie, czy gdziekolwiek jeszcze są sprzedawane karnety?

Uber pozwoli też „zablokować cenę” przejazdu większej liczbie klientów

Równocześnie firma rozszerza dostępność usługi, pozwalającej zablokować cenę na nawet 10 przejazdów za 2,99 dolarów, którą zaanonsowano już w maju 2025 roku. Początkowo była dostępna w kilku wybranych miastach, natomiast teraz mogą z niej skorzystać klienci w każdym większym mieście w USA, a także w Brazylii.