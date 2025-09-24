Wielkie zmiany w najważniejszej aplikacji na Androidzie

Google wprowadza sporo zmian do prawdopodobnie najważniejszej aplikacji w systemie Android. Najwięcej ulepszeń dostaną gracze.

Subtelne, ale przydatne zmiany w sklepie Google Play dla wszystkich

To zdecydowanie jedna z najważniejszych aplikacji dla urządzeń z systemem Android, ponieważ stanowi bramę do świata różnej maści programów oraz umożliwia aktualizowanie już pobranych apek. Bez niej nie byłoby to niemożliwe, ale na pewno byłoby zdecydowanie mniej wygodne i uciążliwe na dłuższą metę.

W lipcu 2024 roku Google zapowiedziało, że porządnie wysprząta sklep Google Play. Teraz technologiczny gigant twierdzi, że rola sklepu zostanie zdefiniowana w zupełnie nowy sposób. Już niebawem będzie lepiej dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika i stanie się przewodnikiem po cyfrowej rozrywce, takiej jak aplikacje czy gry.

Jedną z nowości jest ulepszona karta Aplikacji. Użytkownicy w górnej części tej karty znajdą dopasowane, sezonowe tematy, np. dotyczące Halloween. Technologiczny gigant zaznacza, że zostaną one wyróżnione wizualnie.

Wyszukiwanie aplikacji z AI (źródło: Blog Google)

Ponadto łatwiej będzie znaleźć odpowiednie aplikacje przy wsparciu przewodnika. Wystarczy, że w wyszukiwarce opiszemy swój cel, np. „gry karciane” lub „znajdź dom do sprzedaży”, a sztuczna inteligencja uporządkuje i zasugeruje właściwe programy.

Sklep Google Play stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla graczy

Najważniejsze zmiany w Google Play zauważą jednak fani gier. Bezpośrednio w sklepie gracz będzie mógł śledzić swoje statystyki i osiągnięcia w grach oraz na urządzeniach, a także monitorować ogólne postępy. Ponadto możliwe będzie spersonalizowanie profilu poprzez wygenerowanie awatara z użyciem sztucznej inteligencji.

Zintegrowane ze sklepem Play zostaną też nagrody otrzymywane w ramach programu Google Play Points. Przedsiębiorstwo wdraża także jeszcze więcej możliwości rywalizacji poprzez ligi Gier Play. Pierwsza liga ma objąć grę Subway Surfers – wystartuje już 10 października 2025 roku i potrwa do 23 października br.

W panelu pomocniczym Gier w Play pojawi się też nowa nakładka, która będzie wyświetlana w trakcie grania w gry pobrane ze sklepu Google. Nakładka wyświetli istotne informacje o grze oraz da bezpośrednio dostęp do Gemini Live. Dzięki temu użytkownik na bieżąco będzie mógł prosić o pomoc sztuczną inteligencję, zamiast wychodzić z gry i szukać samouczków czy poradników. Opcja ta stanie się dostępna testowo w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Wkrótce zmiany zauważycie też w jeszcze bardziej szczegółowych opisach gier, dzięki czemu łatwiej stwierdzicie, czy dana gra jest dla Was odpowiednia, zanim jeszcze ją pobierzecie. Jeśli natomiast pobraliście już daną grę, w informacjach na jej temat wyświetlone zostaną Wasze postępy, osiągnięcia i najnowsze wieści od deweloperów.

Ponadto od 1 października 2025 roku można będzie zadawać pytania na temat konkretnej gry. Użytkownicy otrzymają także możliwość dzielenia się informacjami i udzielania wskazówek dla początkujących graczy.

Warto wspomnieć, że Gry Play stają się teraz również dostępne na komputerach stacjonarnych dla wszystkich. Google ogłosiło, że zakończyło testy beta.

Wszystkie nowości, gdy zostaną już udostępnione, będą sukcesywnie dodawane do nowej zakładki o nazwie „Ty”, która ma być wdrażana w Polsce od 10 października 2025 roku. Zostanie ona dodana do dolnego menu z prawej strony. To właśnie tam znajdziesz dopasowane do Ciebie treści i nowy profil gracza, a także materiały dostosowane do Twoich zainteresowań i posiadanych aplikacji.