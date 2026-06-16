Nowy tablet Lenovo Tab Plus Gen 2. Wystarczy na niego spojrzeć i wszystko jasne

Lenovo oficjalnie zaprezentowało nowy tablet Lenovo Tab Plus Gen 2, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy już w marcu 2026 roku. To model, który zdecydowanie wyróżni się na rynku.

Nowy tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 to nieprzeciętna propozycja

Lenovo znane jest z wprowadzania na rynek nietypowych tabletów. To kolejna taka konstrukcja. Urządzenie to ma bowiem na panelu tylnym sporych rozmiarów garb, który otacza okrąg, mogący pełnić rolę nóżki, umożliwiającej postawienie sprzętu na biurku czy stole – można ją obrócić nawet o 360°.

Lenovo Tab Plus Gen 2 (źródło: Lenovo)

Nowy tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 wyróżnia się obecnością aż 9 głośników JBL Pro, dostrojonych z Dolby Atmos, zatem można oczekiwać, że generowany przez to urządzenie dźwięk będzie wysokiej jakości i donośny. Według producenta model ten może też posłużyć jako samodzielny głośnik Bluetooth z opcją sterowania dźwiękiem za pośrednictwem smartfona.

Mocną stroną tabletu Lenovo Tab Plus Gen 2 jest również wyświetlacz LCD o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 2560×1600 pikseli (249 ppi) z Dolby Vision, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Maksymalna jasność sięga natomiast 800 nitów.

Tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 wyposażono również w akumulator o pojemności 10200 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W i według deklaracji producenta (po naładowaniu do pełna) wystarczy na nawet 15 godzin oglądania wideo na YouTube.

Ponadto specyfikacja Lenovo Tab Plus Gen 2 obejmuje procesor MediaTek Dimensity 7400, od 6 do 12 GB RAM LPDDR5 i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 (w zależności od konfiguracji), slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB, aparaty 13 Mpix z autofokusem na tyle i 8 Mpix na przodzie, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 i port USB-C (USB 2.0).

Producent podaje też, że tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 ma wymiary 278,8×181,1×6,8 mm (lub 22,7 mm z uwzględnieniem „garbu” na plecach), waży 775 gramów i pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16. Lenovo deklaruje, że otrzyma aktualizację do Androida 17 i Androida 18 oraz zapewni mu poprawki zabezpieczeń do 2030 roku.

Lenovo Tab Plus Gen 2 – cena i dostępność

Tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 będzie dostępny w czterech konfiguracjach:

6/128 GB,

8/128 GB,

8/256 GB,

oraz 12/256 GB

w cenie zaczynającej się od 399,99 dolarów (równowartość około 1465 złotych). Producent nie potwierdził dostępności w Polsce, aczkolwiek jest ona prawdopodobna, jako że tablet Lenovo Tab Plus Gen 2 widnieje już w niemieckim sklepie marki.

Przy wersji 8/128 GB umieszczono cenę 429,01 euro (~1820 złotych), natomiast przy konfiguracji 8/256 GB – 479,01 euro (~2035 złotych).

Są też nowe, tanie słuchawki TWS Lenovo TA410

Oficjalnej premiery – aczkolwiek tym razem w samych Chinach – doczekały się również nowe słuchawki TWS Lenovo TA410, których cenę ustalono na zaledwie 99 juanów (~55 złotych).

Cechują się one popularną w ostatnim czasie wśród producentów słuchawek konstrukcją w kształcie klipsa oraz długim czasem pracy, sięgającym 8 godzin i nawet 48 godzin z użyciem etui. Każda słuchawka waży 4,5 grama i oferuje redukcję hałasu z otoczenia (z użyciem AI), a do tego cechuje się odpornością IPX5.

Lenovo TA410 (źródło: AliExpress)

Na tę chwilę nie wiadomo, czy nowe słuchawki Lenovo TA410 trafią oficjalnie do sprzedaży w Polsce. Model o podobnej nazwie można kupić już m.in. na AliExpress za ~50-60 złotych (dostępne kolory to ciemnoszary, kremowy i fioletowy), aczkolwiek w ich przypadku deklarowany czas pracy to tylko do 5 godzin i do 24 godzin z etui. Nie wiadomo, z czego wynika ta znacząca różnica, i to pomimo akumulatora w etui o takiej samej pojemności (250 mAh).