Drugi smartfon Samsunga w prezencie. Normalnie kosztuje ponad 1000 złotych

Znów nadarza się okazja, aby zdobyć smartfon Samsunga za darmo. Tym razem jest to model, za który – poza promocją – trzeba zapłacić ponad 1000 złotych. Jak to mówią: będzie Pan zadowolony.

Drugi smartfon Samsunga w prezencie. Promocja fajna, ale jest istotny warunek do spełnienia

Jak to mówią, za darmo to uczciwa cena, ale promocje mają to do siebie, że często ich warunki nie są takie, jak wydają się na pierwszy rzut oka. Nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ warunkiem, jakim trzeba spełnić, aby otrzymać drugi smartfon Samsunga, jest zakup pierwszego (droższego) za pełną cenę.

Konkretniej promocja obejmuje konkretne modele, które trzeba kupić, aby otrzymać drugi (tańszy) smartfon Samsunga w prezencie. Są to:

Z kolei smartfon Samsunga dawany w prezencie to model Samsung Galaxy A36 5G (w kolorze czarnym), za który w sklepach z elektroniką trzeba zapłacić dziś ponad 1000 złotych. To zatem atrakcyjna propozycja, szczególnie że gratisowy telefon cechuje się specyfikacją, jaka wystarczy mniej wymagającym użytkownikom, w tym seniorom i młodszym dzieciom.

Jak dostać smartfon Samsung Galaxy A36 5G za darmo? Jest jeszcze jeden warunek do spełnienia

Promocja, dzięki której można otrzymać smartfon Samsung Galaxy A36 5G gratis po zakupie Samsunga Galaxy S26, Galaxy S26+ lub Galaxy S26 Ultra, obowiązuje wyłącznie w Orange, a ponadto wymogiem jest podpisanie umowy abonamentowej.

Oferta jest ważna do 5 lipca 2026 roku lub do wyczerpania puli gratisowych smartfonów, która obejmuje łącznie 900 sztuk Galaxy A36 5G. Na dodatek, aby otrzymać ten model w prezencie, należy wcześniej:

do 12 lipca 2026 roku aktywować smartfon Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ lub Galaxy S26 Ultra na terenie Polski poprzez włożenie do niego karty SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),

a następnie – do 19 lipca 2026 roku – zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz zgłoszeniowy (można to zrobić wyłącznie na terenie Polski).

Po pozytywnej weryfikacji (która może potrwać do 14 dni roboczych) smartfon Samsung Galaxy A36 5G zostanie wysłany (w ciągu 30 dni roboczych) na wskazany adres. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie trzy sztuki tego modelu w prezencie, nawet jeśli kupi więcej niż trzy flagowce z serii Galaxy S26 w Orange.

Regulamin promocji (PDF)

Przy okazji warto zauważyć, że to kolejna taka „ekskluzywna” promocja Samsunga. Poprzednio tylko w Plusie obowiązywała promocja, w ramach której po zakupie wybranych smartfonów można było odebrać smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic w wersji z eSIM. Wcześniej Koreańczycy nie zwykli organizować takich akcji, a jeśli już, to ograniczali je do wszystkich operatorów, a nie tylko wybranych.