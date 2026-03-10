Lenovo szykuje unikalny tablet. Idealny do Netflixa i muzyki

Jak wynika z udostępnionych grafik, Lenovo Tab Plus Gen 2 z pewnością będzie wyróżniał się na tle innych tabletów. Producent postawi na kilka nietuzinkowych pomysłów – i bardzo dobrze.

Lenovo Tab Plus Gen 2, czyli tablet z imponującym głośnikiem

Pamiętacie jeszcze Lenovo Tab Plus? Ten tablet został wyposażony w zestaw ośmiu głośników JBL, co przełożyło się na fenomenalną (jak na tego typu sprzęt) jakość dźwięku. Niewykluczone, że Lenovo Tab Plus Gen 2 okaże się jeszcze lepszy.

Evan Blass, jeden z najbardziej rozpoznawalnych informatorów o przyszłym planach producentów urządzeń, tym razem podzielił się pokaźną paczką grafik przedstawiających nowy tablet Lenovo. Prawdopodobnie mamy do czynienia z grafikami, które będą wykorzystywane przez firmę na oficjalnej stronie opisującej omawiany tablet.

Uwagę zwraca przede wszystkim ogromna maskownica głośnika, na której umieszczono napis Lenovo i logo JBL. Zapowiada to, że w trakcie projektowania urządzenia jakość dźwięku była jednym z priorytetów. Interesująco wygląda też podstawka w kształcie pierścienia, która umożliwia ustawienie tabletu w orientacji poziomej lub pionowej.

źródło: Evan Blass | X

Tablet najpewniej zapewni ponadprzeciętne doznania dźwiękowe, a także będzie można go ustawić w dogodnej pozycji bez sięgania po dodatkowe akcesoria, co zapowiada, że spodoba mi się miłośnikom słuchania muzyki i Netflixa. Pozostaje tylko trzymać kciuki, że ekran spełni oczekiwania – wspomniany na początku Lenovo Tab Plus pod tym względem zdecydowanie nie zachwycał.

Co jeszcze wiemy na temat Lenovo Tab Plus Gen 2?

Wcześniej mogliśmy przeczytać, że Lenovo Tab Plus Gen 2 będzie wyposażony w 12,1-calowy ekran 2,5K. Do tego ma dojść 9-głośnikowy system dźwiękowy JBL, a także na pokładzie ponoć znajdą się pasywne radiatory, które mają pozytywnie wpłynąć na niskie tony.

źródło: Evan Blass | X

Nie zabraknie nawet specjalnie zaprojektowanego etui stworzonego z myślą o nietypowej konstrukcji tabletu. Będzie ono przypominać torebkę, co zapewni dodatkowy urok całemu zestawowi.

Niestety, na ten moment wiele szczegółów pozostaje jeszcze tajemnicą. Pozostaje więc cierpliwe czekać na dalsze informacje i liczyć, że omawiany tablet już niebawem zadebiutuje na rynku.