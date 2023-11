Play jest najlepszy (pod tymi dwoma znaczącymi względami)

Play ma się czym pochwalić. Operator jest Numerem Jeden w tych dwóch aspektach. W innych obszarach również nie ma powodów do narzekania. Jest naprawdę dobrze.

Play jest liderem – inni operatorzy mu nie dorównują

Play opublikował dziś wyniki finansowe i biznesowe za trzeci kwartał 2023 roku, i nie ukrywa, że jest z nich bardzo zadowolony. I nie bez powodu, ponieważ – po pierwsze – w tym okresie był liderem przenoszenia numerów, gdyż zyskał najwięcej numerów (netto) ze wszystkich operatorów – aż 42748. Od stycznia 2023 roku zyskał natomiast już ponad 92 tys. numerów – to najlepszy wynik wśród polskich MNO.

Po drugie, Play podkreśla, że jest największym płatnikiem podatku CIT w branży ICT, a kwestia ta niejednokrotnie wzbudzała wiele kontrowersji – zdarzało się, że operatorom zarzucano unikanie płacenia podatków w Polsce. Jean Marc Harion, CEO Grupy Play, powiedział, że po raz kolejny udowodniliśmy nasze zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki. Ponadto Play kolejny rok z rzędu zajął 1. miejsce w zestawieniu Najlepszych Polskich Marek w kategorii Telekomunikacja według najnowszego rankingu Forbes Polska i firmy Minds & Roses.

źródło: Biuro prasowe Play

Operator poinformował również, że w trzecim kwartale 2023 roku liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) zbliżyła się do 17 mln, natomiast liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła do 13,03 mln. Z kolei liczba abonentów usług dla domu zwiększyła się do ponad 2 mln.

Play sukcesywnie poprawia też swój zasięg

Przy okazji publikacji wyników finansowych i biznesowych za trzeci kwartał 2023 roku operator poinformował również, że w tym okresie uruchomił 252 stacje bazowe (w samym wrześniu aż 121, czyli blisko połowę), dzięki czemu na koniec września 2023 roku miał już 11191 aktywnych stacji.

Operator zaktualizował jednak już te dane, gdyż na jego blogu pojawiła się informacja, że w październiku 2023 roku uruchomiono 93 nowe stacje bazowe, zatem sumarycznie działa ich już 11284. Od początku bieżącego roku aktywowano już ponad 700 nowych stacji – na koniec 2022 roku w tej sieci działało 10571 stacji bazowych.

Aktualnie w zasięgu LTE tego operatora znajduje się 3407 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.