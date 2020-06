iOS 13.5.1 do pobrania. Apple zablokowało możliwość wykonania jailbreaka

Nowa wersja iOS nie wprowadza dużych zmian, aczkolwiek dla wybranych użytkowników może oznaczać koniec oblokowanego iPhone’a.

Użytkownicy iPhone’ów i iPadów, które są wspierane przez Apple, mogą już pobrać nowe wersje systemów operacyjnych. Jak informuje firma z Cupertino, w obu przypadkach aktualizacja zawiera ważne poprawki zabezpieczeń systemu i jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

Nie poznaliśmy żadnych innych szczegółów, ale warto zauważyć, że pod koniec minionego miesiąca wydany został jailbreak. Metoda odkryta przez zespół unc0ver pozwalała na odblokowanie każdego urządzenia z iOS 11 lub nowszą wersją. Tak, specjalistom udało się również złamać najnowszego wówczas iOS 13.5 i to zaledwie kilka dni po udostępnieniu stabilnego wydania.

iOS 13.5.1 and tvOS 13.4.6 were just released to patch the kernel vulnerability used by the #unc0ver jailbreak. Do not update your devices.

— @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) June 1, 2020