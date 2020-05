iOS 13.5 już jest! Face ID z usprawnieniami dla noszących maski

Apple udostępniło iOS 13.5 i iPadOS 13.5. Wśród głównych nowości usprawnienia dla użytkowników noszących maski i interfejs do śledzenia osób chorych na COVID-19.

iOS 13.5 i iPadOS 13.5 – najważniejsze zmiany

Z pewnością Face ID jest jednym z najlepszych biometrycznych zabezpieczeń opartych o rozpoznawanie twarzy użytkownika. Mechanizm został dopracowany przez Apple i jest nie tylko bezpieczny, ale również wygodny. Niestety, przez obecną pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczność noszenia maseczek, komfort korzystania z Face ID znacząco spadł.

Firma Tima Cooka jest świadoma problemów dotyczących Face ID, więc w najnowszej aktualizacji iOS i iPadOS wprowadziła usprawnienia do mechanizmu odblokowywania urządzenia. Nie, iPhone czy iPad nie odblokuje się, gdy użytkownik ma twarzy maskę.

iPhone, po zainstalowaniu iOS 13.5, potrafi rozpoznać, że nosimy maskę. Wówczas, po wykonaniu gestu służącego do odblokowania (pociągniecie od dolnej krawędzi do góry), od razu wyświetli się ekran do ręcznego wprowadzania kodu. Do tej pory musieliśmy poczekać na próbę rozpoznania twarzy przez Face ID, dopiero po tym pojawiał się ekran wpisywania kodu. Przy częstym odblokowywaniu urządzenia lub korzystaniu z płatności Apple Pay było to dość irytujące.

Kolejną ważną nowością jest interfejs Exposure Notification, który został opracowany wraz z Google. Przeznaczony jest dla aplikacji śledzących chorych na COVID-19 i ostrzegających przed możliwym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Warto zaznaczyć, że mechanizm nie jest aktywny, gdy nie posiadamy odpowiedniej aplikacji na urządzeniu.

Aktualizacja dodaje jeszcze usprawnienia w FaceTime. Wprowadzono opcję pozwalającą wyłączyć automatyczne powiększanie kafelka osoby mówiącej w trakcie połączenia grupowego. Oczywiście nie zabrakło poprawek zgłoszonych błędów i mniejszych zmian.

iOS 13.5 i iPadOS 13.5 są już dostępne do pobrania dla wszystkich właścicieli obsługiwanych urządzeń.

watchOS 6.2.5 także dostępny do pobrania

Aktualizacja watchOS 6.2.5 została wydana już dwa dni temu, ale warto o niej wspomnieć. Oficjalna lista zmian udostępniona przez Apple informowała, że nowa wersja zawiera wyłącznie zestaw poprawek. Co ciekawe, oprócz tych poprawek, w systemie pojawiły się nowe, tęczowe tarcze. Zostały one dodane jako wyraz wsparcia dla organizacji LGBTQ i powinny świetnie komponować się z nowymi, kolorowymi paskami.

źródło: The Verge